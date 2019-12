Premios Annie nominan a “Klaus” y “Buñuel en el laberinto de las tortugas”

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 2 dic (EFEUSA).- Los premios Annie, coloquialmente conocidos como “los Óscar de la animación”, nominaron hoy a las películas “Klaus”, del cineasta español Sergio Pablos, y a “Buñuel en el laberinto de las tortugas”, de su compatriota Salvador Simó.

La cinta de aire navideño “Klaus”, de la plataforma digital Netflix, será candidata al premio a mejor película.

En este apartado se verá las caras con “Frozen II”, “How To Train Your Dragon: The Hidden World”, “Missing Link” y “Toy Story 4”.

“Klaus”, además, también podría resultar vencedora en las categorías de mejor dirección (Sergio Pablos), mejor animación de personaje, mejor diseño de personaje, mejor diseño de producción, mejor “storyboarding” y mejor edición.

Por su parte, “Buñuel en el laberinto de las tortugas”, que explora la evolución de un joven Luis Buñuel desde sus trabajos surrealistas al documental “Las Hurdes” (1933), optará al galardón a la mejor película independiente.

“Buñuel en el laberinto de las tortugas” se enfrentará por esta distinción a “I Lost My Body”, “Okko’s Inn”, “Promare” y “Weathering With You”.

Los Annie también tendrán sabor latino, entre otros, con “Elena of Avalor”, nominada a mejor televisión para preescolar; “Carmen Sandiego”, serie candidata a mejor diseño de un personaje, mejor música, mejor diseño de producción y mejor “storyboarding”; “Victor and Valentino”, mencionada en mejor diseño de un personaje; y “Seis Manos”, que podría llevarse el Annie a mejor música en televisión.

“Este año vimos un incremento del 20 % en las inscripciones con más de 1.900 postulaciones de todo el mundo. Eso fue mucho trabajo para nuestros comités de nominación y han salido con una selección amplia y variada”, aseguró hoy en un comunicado de prensa Frank Gladstone, que es el director ejecutivo de ASIFA-Hollywood, la organización que cada año entrega los Annie.

Gladstone destacó también que los trabajos nominados emplean un “vasto despliegue de técnicas, diseños y puntos de vista narrativos”, lo que en su opinión convierte las candidaturas de los Annie en un ejemplo “de las posibilidades creativas” de la animación.

La 47 edición de los Annie se celebrará el 25 de enero enuna gala que tendrá lugar en el Royce Hall de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).