Muchos padres sin querer dan entretenimiento sin educar a hijos

Tweet on Twitter

Share on Facebook

México, 29 nov (Notipress).- Muchas veces se entretiene a los niños con videos mostrados en un smartphone y sin saberlo, se está incurriendo en un tipo de educación que podría no ser lo elegido por los padres. Gran contenido digital expuesto actualmente no necesariamente lo convierte en adecuado, porque en muchas ocasiones las marcas ofrecen contenidos digitales, con el propósito solo de entretener. Esto, a veces este contenido no aporta beneficios positivos para el desarrollo de los pequeños.

En el sector educativo, para escuelas de preescolar es muy importante ofrecer a los más pequeños material de edu-entretenimiento, este sistema se basa en integrar la comunicación y nuevas tecnologías como herramientas con el objetivo de lograr un buen desarrollo de los niños. Este sistema es funcional para los pequeños, ya que se desarrollan en un ambiente pleno y de sana convivencia en sus entornos, tanto social como familiar.