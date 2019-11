El nuevo libro de Rosa Ajanel “El corazón de una joven madre inmigrante”

Tweet on Twitter

SEATTLE, (PRNewswire-HISPANIC PR WIRE).- The Heart of a Young Immigrant Mother, es una obra escrita por la mano de Rosa Ajanel, una madre adolescente que tuvo que emigrar a los Estados Unidos a muy corta edad, proveniente de Guatemala. Ella nació en una familia pobre, trabajó como costurera y como granjera al igual que sus padres. Tuvo su hijo cuando tenía dieciséis años. En el presente su hijo tiene tres años. Ella es una mujer maya y habla tres dialectos mayas. Ella también es hispana, y está orgullosa de serlo. Se siente bendecida al poder hablar español, lengua que aprendió a los ocho años.

La autora Rosa Ajanel nos comenta acerca de su obra: “En este libro hablo acerca de las razones por las que muchas personas de Centroamérica emigran a los Estados Unidos. También hablo de cómo fue mi viaje y de cómo crucé el desierto de los Estado Unidos para llegar a este país. En la realidad, la mayoría de nosotros los migrantes tenemos un pasado que ha marcado nuestras vidas, y me atreví a hablar de esto para que todas las personas del mundo vean la cruda realidad que tenemos que pasar para llegar a los Estados Unidos”.

Publicado por la editorial Page Publishing, con sede en la ciudad de New York, la obra de la autora Rosa Ajanel, The Heart of a Young Immigrant Mother, es un relato de la travesía que realizan miles de migrantes centroamericanos, dejando atrás familias y bienes personales en la búsqueda de un mejor futuro para ellos y los suyos.

Para las personas que deseen deleitarse con esta conmovedora historia de lucha, resistencia y sacrificio, pueden hacerlo a través de la lectura de este libro realizando la compra de The Heart of a Young Immigrant Mother en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.