Nebraska compartirá datos de las licencias de conducir con el Censo

Denver, 21 nov (EFEUSA).- Nebraska será el primer estado en compartir “datos administrativos” de las licencias de conducir emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) local al Buró del Censo, para determinar así el número de ciudadanos estadounidenses.

Un documento difundido este miércoles por el DMV reveló que esta agencia gubernamental y la oficina del Censo firmaron un acuerdo por el cual Nebraska permite el acceso a información contenida en las licencias de conducir, tarjetas de identificación y permisos de conducir para menores de edad de ese estado.

La oficina del Censo se compromete a usar los datos básicos de las licencias “sólo para estadísticas” y que “se limitará el acceso a esa información a la menor cantidad posible de personas” con el fin de garantizar la confidencialidad.

El acuerdo estipula que la transferencia de datos comenzará el mes próximo y concluirá a fines de 2021.

Michael Cook, portavoz del Censo, indicó en una entrevista con la Radio Publica (NPR) que actúan en el marco de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el 11 de julio pasado sobre “colección de información sobre estatus de ciudadanía en conexión con el censo decenal”.

Esa orden ejecutiva se emitió luego de que en el terreno legal se bloqueara la inclusión en el Censo 2020 una pregunta sobre la ciudadanía de cada uno de los participantes.

En declaraciones preparadas, Adam Eakin, uno de los directivos de DMV Nebraska, explicó que el Buró del Censo califica para “una excepción” a las leyes estatales de privacidad, subrayando que la información que se comparta con la agencia federal no incluirá “ninguna información adicional sobre el estatus de los no ciudadanos que el gobierno federal no tenga”.

Nebraska compartirá con el Buró del Censo los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, sexo, raza y color de ojos de todas aquellas personas que hayan obtenido un documento de identidad en ese estado, pero excluirá otros datos, como color del cabello, peso y altura.

Según el Censo, casi el 7 % de los 1,9 millones de habitantes de Nebraska son extranjeros, es decir unas 170.000 personas, incluyendo de 40.000 a 60.000 indocumentados.