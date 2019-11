Bloomberg lanza campaña de publicidad de 100 millones en contra de Trump

Tweet on Twitter

Nueva York, (EFEUSA).- El exalcalde de Nueva York y posible candidato en las primarias del Partido Demócrata, el multimillonario Michael Bloomberg, ha iniciado una campaña de publicidad, por valor de cien millones de dólares, en cuatro estados de EE.UU. en contra del presidente Donald Trump.

Como decía hoy un artículo de The New York Times, Bloomberg aún no ha declarado si se postulará finalmente para presidente en 2020 que, de todos modos, ya está a punto de convertirse en el mayor gastador de la carrera presidencial.

Bloomberg ha iniciado una campaña digital de 100 millones de dólares diseñada para atacar al presidente Trump en los principales estados que serán el campo de batalla principal para decidir las elecciones de 2020.

Los anuncios se están publicando en Internet este viernes en cuatro estados (Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin) y se extenderán hasta el final de la temporada de las primarias demócratas, incluso si Bloomberg decide no participar finalmente.

Bloomberg no aparece en los anuncios y esta campaña se sumará a lo que Bloomberg pueda gastar en esfuerzos para promocionarse para convertirse en el candidato demócrata, si se decanta por ello.