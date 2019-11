Epilepsia y EM se podrán tratar con medicamentos a base de cannabis en Reino Unido

Tweet on Twitter

Nueva York (Notipress).- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epilepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta a unos 50 millones de personas y se estima, el 70 por ciento de personas afectadas podrían vivir sin convulsiones si existiera un diagnóstico y tratamiento adecuado. Asimismo, alrededor de 2,3 millones de personas en el mundo padecen esclerosis múltiple (EM), enfermedad progresiva del sistema nervioso central la cual degrada la cubierta protectora de los nervios.

En este sentido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido aprobó dos medicamentos a base de cannabis en función de ser usados en casos de epilepsia severa y EM. Epidyolex y Sativex son los fármacos que fueron desarrollados en Reino Unido y aprobados por The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), encargado de orientar y asesorar la atención social y de salud en dicho país.

Con dicha aprobación, los profesionales de la salud de todo Reino Unido, comprendido por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, tendrán la facultad de recetar Epidyolex a niños que padecen dos tipos de epilepsia considerada severa tales como los síndromes Lennox Gastaut y de Dravet, que provocan varias convulsiones por día.

Mediante ensayos clínicos realizados en función de probar el medicamento se demostró, la solución oral que contiene cannabidiol (CBD), tendría la capacidad de reducir las convulsiones hasta un 40 por ciento en algunos menores. De inicio fue rechazado por el NICE al considerar gran disparidad entre calidad-precio, ya que tenía un costo de entre 5 mil y 10 mil euros al año por paciente. No obstante, el fabricante prometió un precio más bajo ante el NHS.

Se considera, en Inglaterra hay más de 3 mil pacientes con síndrome de Dravet (SD), epilepsia hereditaria que conlleva discapacidad motora y cognitiva. Igualmente, 5 mil personas sufren del síndrome de Lennox Gastaut, epilepsia criptogénica presentada en niños de tres a cinco años, además puede persistir hasta la adultez.

Asimismo, Sativex es un spray bucal que cuenta con una mezcla de tetrahidrocannabinol (THC), principal componente psicoactivo, y cannabidiol (CBD), componente fundamental de la marihuana medicinal. En este sentido, el medicamento fue aprobado en función de tratar rigidez muscular y espasmos, conocidos como espasticidad, en casos de EM. Los profesionales de la salud también podrían recetar el tratamiento en casos de dolor extremo.

Este medicamento se convirtió en el primero a base de cannabis en obtener licencia en Reino Unido, después de varios ensayos clínicos. La aprobación de ambos fármacos se logró a razón de la modificación de una ley, que permite a profesionales especialistas recetar medicamentos a base de cannabis.