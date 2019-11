Román Torres: “En la final no tenemos que ahorrarnos nada, no tenemos que guardar nada”

Tweet on Twitter

SEATTLE, Washington — ‘Concentración’ es el nombre del juego. Al menos para Román Torres, quién espera ser titular en el partido por la Final de la MLS Cup.

“Yo creo que sí. Esperemos qué decisión toma ‘el Profe'”, señaló el central panameño al referirse al entrenador Brian Schmetzer. Torres realizó la última práctica del equipo en el mediodía del sábado dentro del teórico equipo titular, que se medirá en el encuentro decisivo ante Toronto FC.

“Es una gran final. Va a ser un partido muy lindo. Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien, que por algo está en la final. Todo está listo para mañana”, reseñó el crackcentroamericano, que en 2016 fue clave desde los doce pasos para dar el primer título de liga a Seattle, también en un encuentro ante el equipo canadiense.

“No creo que el partido va a ir a penales. Pero si eso llega, ya son decisiones que uno en el campo toma. Esperemos que no llegue esa instancia”.

El factor mental y el manejo de las emociones son claves para Román. “Lo más importante, y lo que hemos trabajado, es la concentración. Sabemos que no debemos centrarnos en un solo jugador; sabemos que ellos tienen varios jugadores importantes. Yo creo que la concentración y el orden que tengamos van a ser fundamentales”.

El zaguero no experimenta la ansiedad dramática que sí se hace patente en otros jugadores que estarán en la final.

“Las horas previas de un partido como este se disfrutan”, aseguró. “Cuando llega el momento en el que falta un día para el partido, tal vez uno ni duerme. Uno como jugador siente un ‘corrientazo’. Pero uno disfruta de estos momentos”.

Para Román Torres, en definitiva, no hay dos maneras de encarar un partido como el de la MLS Cup. Todo por todo, sin vueltas. “Mañana no tenemos que ahorrarnos nada, no tenemos que guardar nada. Es una final”.