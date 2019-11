Seattle se acerca a una racha récord de días sin lluvia

A partir del jueves, Seattle habrá visto 13 días seguidos sin lluvia, acercándose a una racha récord para lo que generalmente es un período lluvioso de noviembre.

El último día de lluvia en el área de Seattle fue el 25 de octubre. A medida que avanzamos hacia noviembre, el segundo mes más lluvioso del año en promedio, no hemos visto una sola caída. La precipitación promedio entre el 1 y el 6 de noviembre es de 1.20 pulgadas y 5.67 pulgadas durante todo el mes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, han pasado 43 años desde que no hubo precipitaciones mensurables en la primera semana de noviembre en Seattle. En total, solo han pasado tres años en que sucedió eso: 1976, 1957 y 1952.

“Nuestro período de sequía aún no ha terminado”, dijo el científico climático de la Universidad de Washington, Cliff Mass.

Mass señala que los pronósticos más actualizados requieren cielos despejados al menos hasta la mañana del sábado 9 de noviembre. Eso sería 14 días seguidos sin lluvia, empatando el récord de la mayoría de los días consecutivos sin lluvia que se extienden hasta noviembre.

Y eso podría ser solo el comienzo.

“Tenemos una posibilidad real, pero no una certeza, de romper completamente el récord”, dijo Mass.

Eso pondría la racha de Seattle en 20 días, marcando la segunda racha más larga de la historia durante la temporada de lluvias de Seattle entre octubre y febrero.