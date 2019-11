El viaje de El Puma desde las garras de la muerte hasta su vuelta a México

México, 6 nov (EFE).- El cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” regresó este martes a México para presentar su nuevo disco, “Agradecido”, tras pasar en 2017 por un doble trasplante de pulmón y un proceso de recuperación que fue, según dijo, “como experimentar la muerte”.

El intérprete explicó a un grupo reducido de medios, entre ellos Efe, los pormenores de su recuperación para la vida y para la música, ahora que ya está inmerso en la gira de presentación de su último trabajo, un espectáculo que afronta “como si fuera el primero” y que llegará a México en febrero próximo.

La emoción del músico venezolano se explica mejor entendiendo el calvario por el que pasó debido a la fibrosis pulmonar incurable que sufría antes de someterse al doble trasplante de pulmón.

“Yo utilizaba como veinte litros de oxígeno para bañarme. Te conviertes en un niño de tres años. No puedes lavarte los dientes, no puedes bañarte, no puedes vestirte. No tienes fuerza. No puedes caminar. Tenía un cable de oxígeno muy largo para moverme por casa”, confesó.

El Puma reconoció que en esta gira, que empezó en mayo, está descubriendo de nuevo “cosas que daba por sentadas”.