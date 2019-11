¿4 años a la basura?

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por Horacio Ahumada.

Estimados lectores su servidor quien escribe la presente columna ha tenido muchas experiencias en la vida desde muy jovencito, lavando botellas difíciles en una compañía refresquera, como músico tocando en bandas musicales desde los trece años, en contabilidad, gerencias, administrador, publicista, conferencista, columnista, predicador, y tengo dos carreras una en administración de 4 y medio años y otra en teología de cuatro años, y un sin número de cursos, diplomados, seminarios, todo eso me ha dado la oportunidad de ejercer mi carrera inicial de Administrador de Empresas en donde aprendí a efectuar auditorias en administración y contabilidad por más de 7 años y recuerdo muy bien en los ajustes presupuestales de fondos federales que nos asignaban, tenía que estar muy al pendiente del buen ejercicio de los dineros, con todo ello auditábamos la ampliación y reducción de plazas laborales, luego tenía que tomar decisiones de productividad en la evaluación correspondiente, no digo lo anterior para fanfarronear de nada que tenga para hacerlo, sencillamente lo menciono porque me encantaría hacer una auditoria de productividad al Presidente de los Estados Unidos en la persona de Donald Trump, para revisar, auditar y evaluar su productividad como titular del puesto que los votos le dieron.

En primer término, empezaríamos por el manejo y control de los Recursos Humanos en su administración, comenzando que hay un tremendo nepotismo a la vista de todos, pues su hija y su querido yernito están metidos hasta las cachas y hasta la cocina en asuntos del presidente, quien nos diría que eso ocurriría, no si en este país es legal, será lo que será, pero no está nada bien, ¿porque quien se atrevería a estar en contra de sus hijos?

Por otro lado, le pondría una gran nota negativa en cuanto a la rotación de personal de confianza y hasta la fecha es totalmente terrible. Aparte no debe de estar haciendo declaraciones oficiales a través de tuits por ser el presidente y menos hablar sin que tome en cuenta a un grupo de asesores especializados en política y relaciones en general, un botón como muestra es la llamada al presidente de Ucrania y vean tremendo problema que solo por su boca se encuentra en estos momentos.

En auditoria del manejo del tiempo, mucho ha tirado a la basura en pleitos y diretes, con demócratas, con mujeres, y muchos mitotes que al parecer le encantan, y desde el 20 de Enero del 2017 que asumió el poder, ni siquiera ha cumplido sus promesas de campaña, así que han pasado 2 años y casi diez meses y se le acaba más el tiempo en pre-eventos de campañas, comidas para fondos de propaganda electoral, y al parecer perderá el año tres meses que le quedan de su mandato en su juicio político y su campaña electoral.

En fin, con todo esto el resultado de mi auditoria seria de reprobado por sus cuatro años y mi recomendación sería un despido inmediato de su puesto, hablo como auditor y no como columnista. Al parecer serian cuatro años tirados a la basura. GRACIAS.