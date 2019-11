Seattle está reclutando líder de desarrollo de liderazgo y participación comunitaria

Tweet on Twitter

SEATTLE – ¿Ha estado buscando una manera de utilizar su participación comunitaria y sus habilidades de desarrollo de liderazgo, y su experiencia en la ejecución del programa, para fortalecer el poder individual y colectivo de los miembros de la comunidad subrepresentados y apoyar una mayor participación y acceso a los procesos gubernamentales y presupuestarios? El Departamento de Vecindarios de Seattle está reclutando para un Líder de Participación Ciudadana y Desarrollo de Liderazgo para supervisar:

Academia de la Gente para la Participación de la Comunidad (PACE): un programa de desarrollo del liderazgo cívico dedicado a enseñar habilidades prácticas de participación a los líderes emergentes.

Your Voice, Your Choice (YVYC): un programa de presupuesto participativo que involucra a personas que históricamente no han estado involucradas en procesos gubernamentales o presupuestarios y permite a los miembros de la comunidad determinar cómo gastar parte de un presupuesto público.

Programa de enlaces comunitarios: un programa que trabaja con contratistas independientes llamados enlaces comunitarios que son navegadores expertos de la comunidad y “constructores de puentes” avanzados para comunidades históricamente subrepresentadas.

Censo 2020: supervisa el desarrollo estratégico y la implementación del Alcance del Censo de la Ciudad y brinda asesoramiento y apoyo a los esfuerzos de planificación y coordinación de la Ciudad para el Censo 2020, incluyendo litigios, coordinación estatal, estatal y nacional, así como trabajar con el Censo de Seattle Grupo de trabajo

Comisión de Inquilinos de Seattle y Comisión de Participación de la Comunidad: supervisan y apoyan a los enlaces del personal de estas dos comisiones.

Este puesto está abierto a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos mínimos. La ciudad de Seattle valora diversas perspectivas y experiencias de la vida. Los solicitantes serán considerados independientemente de su raza, color, credo, origen nacional, ascendencia, sexo, estado civil, discapacidad, afiliación religiosa o política, edad, orientación sexual o identidad de género.

Para ver la descripción completa del trabajo y postularse, visite el sitio web de Government Jobs (www.governmentjobs.com/careers/seattle). La fecha límite para presentar la solicitud es el martes 19 de noviembre a las 4:00 p.m. Para preguntas contacte a Kate Moore en kate.moore@seattle.gov.