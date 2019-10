Permisos de árboles de Navidad disponibles a partir del 1 de noviembre y ahora disponibles en línea

WENATCHEE – Las brillantes luces centelleantes, los adornos hechos a mano y el aroma a pino en el aire recuerdan la próxima temporada de fiestas y el árbol de Navidad que es el centro de muchas casas.



A partir del 1 de noviembre, será más fácil obtener un permiso para cortar árboles de Navidad del Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee. Los visitantes forestales pueden comprarlos en persona en las oficinas forestales nacionales, de los vendedores participantes o ahora en línea. El Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee es uno de los 13 Bosques Nacionales que participan en la oferta de permisos en línea a través del programa piloto del sistema Open Forest.



Los permisos comprados en línea deberán imprimirse para que sean válidos. Sin embargo, este programa permite a las personas comprar permisos de árboles de Navidad desde la comodidad de su hogar, o utilizando su dispositivo móvil, en lugar de viajar a una oficina del Servicio Forestal. Obtenga más información en línea sobre la compra de un permiso y la recolección de un árbol de Navidad en https://openforest.fs.usda.gov.

Los permisos de árboles gratuitos están disponibles para los alumnos de cuarto grado como parte de la iniciativa nacional Every Kid Outdoors. Los estudiantes de cuarto grado con un pase válido para todos los niños al aire libre pueden obtener un permiso gratuito para cortar árboles de vacaciones del Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee. Para que los estudiantes reciban un permiso de árbol gratuito, deben presentar un pase Every Kid Outdoors o un comprobante de papel válido impreso desde el sitio web Every Kid Outdoors.

Christmas tree permits cost $5 each. Each tree permit allows a family to cut one tree, with a tree height limit of 15 feet, or dig a small live transplant tree. Permits are limited to two permits per household. The permits are non-refundable and are only good on the Okanogan-Wenatchee National Forest. Christmas trees cannot be harvested in Wilderness areas, campgrounds, developed recreation areas, or tree plantations.

Los permisos de árboles de Navidad cuestan $ 5 cada uno. Cada permiso de árbol permite a una familia cortar un árbol, con un límite de altura de 15 pies, o cavar un pequeño árbol de trasplante vivo. Los permisos están limitados a dos permisos por hogar. Los permisos no son reembolsables y solo son válidos en el Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee. Los árboles de Navidad no se pueden cosechar en áreas silvestres, campamentos, áreas de recreación desarrolladas o plantaciones de árboles.

Para obtener más información sobre el programa del árbol de Navidad en el Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee, comuníquese con las oficinas locales del distrito de guardaparques o visite el sitio web del bosque en https://go.usa.gov/xV7SG.