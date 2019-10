Dominio .new llega para mejorar la productividad laboral

Tweet on Twitter

Nueva York, 30 oct (Ntipress).- Con la novedad de que sitios como Spotify y Microsoft podrán utilizarlo, Google creó en 2018 el dominio .new para mejorar la experiencia del usuario, así como su productividad laboral. Ahora anunció, extenderá su uso.

La idea de Google es que empresas puedan dar origen a su propio dominio .new para que los usuarios accedan directamente a sus plataformas y las personas también lo implementen.

El dominio .new facilitará la experiencia de sus usuarios, un ejemplo es generar un documento de Microsoft Word, directamente digitando word.new en la web. Respecto a Spotify, los usuarios podrán reproducir una lista de reproducción al escribir playlist.new.

Además de Spotify y Microsoft, compañías como Medium (servicio de publicación de blogs), Stripe (plataforma de servicios financieros) y Canva (sitio web de herramientas simplificadas de diseño gráfico) cuentan con el dominio para habilitar el ingreso a una actividad anterior. Es importante señalar que Medium impide a sus usuarios crear contenidos sin antes haber iniciado sesión.

Otros dominios como sell.new y reservation.new permiten a los cibernautas obtener un producto específico o hacer una reserva de restaurante a través de OpenTable. Google menciona 10 atajos disponibles.

Google señaló que todos los dominios están certificados con el protocolo HTTPS por lo que no serán marcados como “no seguros” por el navegador. Los dueños podrán tener su dominio y tienen como plazo hasta diciembre para hacer una solicitud y se registrarán en el inicio del año 2020. Si una marca desea desbloquear el dominio .new, deberá registrarse a más tardar el 14 de enero de 2020. Para 2020 ya no será necesario llenar una solicitud. Respecto a los precios, variará según el socio de registro.

Ben Fried, vicepresidente y director comercial del corporativo de Mountain View, señaló que “ya es hora de facilitar la navegación de los usuarios más allá de la plataforma”.

“Hace un año, G Suite creó un puñado de atajos: docs.new, sheet.new y slides.new. Puede abrir fácilmente un nuevo documento, hoja de cálculo o presentación escribiendo esos accesos directos en su barra de direcciones. Esto inspiró al Registro de Google a lanzar la extensión de dominio .new como una forma para que las personas realicen acciones en línea en un solo paso rápido. Y ahora cualquier empresa u organización puede registrar su propio dominio .new para ayudar a las personas a hacer las cosas más rápido también”.

Tiempo atrás el servicio de aplicaciones de Google, creó los atajos “docs.new”, “sheet.new” y “slides.new” para facilitar la creación de documentos. En julio de 2020 cualquier persona podrá registrar este tipo de dominio, siempre y cuando lo utilice en un flujo de creación de algo nuevo. El gigante tecnológico fue tajante al describir que no aceptará como destino una landing page u otro tipo de redirección. En caso de violaciones a la política, Google eliminará el dominio.