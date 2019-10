Bellevue invita a mejorar la experiencia de compartir bicicletas

Tweet on Twitter

BELLEVUE – Desde el lanzamiento del sistema de bicicletas compartidas de Bellevue en el verano de 2018, más de 9,000 personas lo han utilizado para realizar más de 40,000 viajes por la ciudad. Ya sea que haya tomado o no un paseo en una de esas bicicletas eléctricas de color verde brillante, Lime, la ciudad quiere saber qué piensa sobre el programa. ¿Cómo podemos mejorar la experiencia de compartir bicicletas Bellevue?

Hay dos formas de proporcionar comentarios:

Cuestionario en línea: ¿Cómo has utilizado compartir bicicletas en Bellevue? ¿Qué lo haría más útil para usted? Si no lo ha usado, ¿por qué no? Por favor, dinos lo que piensas. El cuestionario está en vivo hasta el 15 de noviembre.

Mapa interactivo del centro de bicicletas: los centros de bicicletas son lugares convenientes para comenzar y finalizar viajes compartidos en bicicleta. La ciudad tiene 50 centros designados para ayudar a reducir la cantidad de bicicletas que quedan en lugares inapropiados, como bloquear las pasarelas. Ayúdanos a elegir más sitios buenos para centros de bicicletas. También puede votar y comentar sugerencias enviadas por otros.

Más información está disponible en Bike Share.