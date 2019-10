Mark Zuckerberg defiende anuncios políticos falsos

Tweet on Twitter

Washington, DC (Notipress).- Con un claro mensaje hacia la libertad de expresión, Mark Zuckerberg señaló de incorrecto censurar a personajes políticos de su empresa Facebook , a pesar de pronunciar mentiras durante los periodos destinados a las elecciones.

“No creo que sea correcto que una empresa privada censure a los políticos”, dijo Zuckerberg durante un discurso en la Universidad de Georgetown.

La postura del dueño de Facebook se explica porque la empresa obtiene ingresos a pesar de haber información engañosa en la red social de su propiedad. Se analiza dejar de permitir por completo los anuncios faltos a la verdad, en un contexto donde la Primera Enmienda de los Estados Unidos se vería vulnerada.

“Dada la sensibilidad en torno a los anuncios políticos, he considerado si deberíamos dejar de permitirlos por completo. Desde una perspectiva comercial, la controversia ciertamente no vale la pequeña parte de nuestro negocio que conforman. Pero los anuncios políticos son una parte importante de la voz, especialmente para los candidatos locales, los retadores emergentes y los grupos de defensa que de otro modo no recibirían mucha atención de los medios”.

De cara al proceso electoral donde los estadunidenses decidirán si continúan apoyando a Donald Trump o eligen un nuevo comandante en jefe, Mark Zuckerberg dijo que las políticas de Facebook son resultado de elecciones morales y no de decisiones comerciales.

“Prohibir los anuncios políticos favorece a los titulares ya quienes cubren los medios. Todavía se pueden decir cosas controvertidas, pero hay que respaldarlas con su verdadera identidad y enfrentar la responsabilidad”.

Gigantes tecnológicos como Twitter, Google y el propio Facebook tratan de evitar infringir los derechos de la Primera Enmienda, sin embargo luce complicado al tratar de supervisar el contenido de los anuncios difundidosen sus respectivas plataformas.

Evitar la llegada e invasión de anuncios falsos a los usuarios de redes sociales, permitiría la vulnerabilidad del derecho a la libre expresión y Estados Unidos tendría la misma situación de China, donde existen amenazas graves a la libertad de expresión y donde las redes sociales utilizadas por los manifestantes están censuradas.

“Estoy aquí hoy porque creo que debemos seguir defendiendo la libertad de expresión”, dijo Zuckerberg.

John Stanton, líder de Save Journalism Project calificó como una broma la aparición de Zuckerberg en esta universidad ubicada en la capital estadunidense y señaló al creador de la red social más famosa del mundo como la antítesis de la libre expresión.

“Es la antítesis de la libre expresión. Ha dejado de lado la libertad de expresión, la educación pública y la democracia en su sed de poder y beneficio económico personal”.

El contexto de esta noticia se da en un momento donde Facebook es investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y donde voces políticas como Josh Hawley y Elizabeth Warren desean la caída del gigante propiedad de Mark Zuckerberg.