Zidane: “Nos adaptaremos a la nueva fecha”

Madrid, 18 oct (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que estarán “preparados” para disputar el clásico de LaLiga Santander aplazado por la situación que se vive en Cataluña tras la sentencia del procés, y dijo que se adaptarán a la nueva fecha.

“Al final vamos a hacer lo que nos digan, la posición del Barcelona y de nuestro club. Si jugamos el 26 que así sea y, si se cambia de fecha, vamos a estar preparados”, aseguró en rueda de prensa.

“Lo importante es que toda la gente esté orgullosa de nosotros cuando vayamos a jugar este partido. Es lógico que haya mucho debate, pero mi posición como entrenador del Real Madrid es que cuando toque vamos a estar preparados para jugar en la fecha que nos diga la persona adecuada”, añadió.

Zidane admitió que tiene una fecha perfecta en su cabeza pero no la quiso desvelar. “Tengo preferencia pero no la voy a contar, son cosas internas. Sabemos que puede ser el 7 o el 18 y nos adaptamos a eso”.

Sobre la situación que se vive en Cataluña, el técnico francés prefirió no entrar en profundidad pero se opuso a la violencia. “Como a todos, a mí no me gusta la violencia, a nadie, entonces hay imágenes que son difíciles pero no voy a entrar en eso, solo que no me gusta y punto”.