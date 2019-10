Tecnología 5G como la nueva economía

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nueva York, (Notipress).- Las redes con tecnología 5G son el futuro de la economía. Sus usos van desde vehículos autónomos, pasando por ciudades inteligentes hasta dispositivos tipo drones o robots que trabajan en red. Esta tecnología promete nuevos horizontes como procedimientos quirúrgicos remotos (telemedicina), medios de transporte con mayor seguridad y comunicación instantánea para servicios de emergencia. Según el informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) del 21 de febrero de 2018, La Infraestructura tecnológica como catalizador del desarrollo económico nacional, se estima el crecimiento de conectividad es exponencial. En 2015, un usuario requería 430 mb y se estima en 2020, requerirá 2,925 mb, un incremento de 6.8 veces.

Cabe destacar, Estados Unidos mostró interés a principios de 2018 en construir una red estatal para satisfacer las necesidades de tecnología 5G. De acuerdo a Axios, altos funcionarios estadounidenses consideraban protegerse contra China y por ello la administración de Donald Trump había analizado nacionalizar este tipo de comunicación, algo históricamente gestionado por la iniciativa privada.

Estados Unidos le prohibió a Huawei instalar redes 5G, argumentando asuntos de seguridad nacional. No obstante, instó a sus socios comerciales seguir el modelo de prohibición de tecnología 5G. Recientemente, Alemania completó normativas para desplegar las redes móviles 5G y contrario a las peticiones de Whashington, prefirió no prohibir al gigante chino. El Gobierno alemán argumentó no limitaría a ningún proveedor a fin de crear condiciones de igualdad expresó el vocero Steffen Seibert.

Asimismo, Financial Times dijo, funcionarios estadounidenses analizan la posibilidad de conceder créditos a empresas como Nokia o Ericsson para financiar el desarrollo de redes 5G. Según la consultora Dell’Oro, Huawei suministra el 28% de los equipos de telecomunicaciones del mundo. Por ello el interés de Estados Unidos de contar con empresas nacionales proveedoras de 5G capaces de hacerle frente a la competencia del gigante chino.

En México, la empresa de telefonía móvil Telcel es la principal y la que más cobertura tiene en el país latinoamericano, pues con la red 4.5G va un paso adelante de sus más cercanos competidores en la velocidad de descarga de datos móviles, pero AT&T se debate en ser la primera que traerá la red 5G a México por los experimentos e implementaciones, asimismo ya lo está haciendo en suelo estadounidense con esta tecnología.

Internet Of Thing (IoT), por ejemplo en ámbitos de agricultura de precisión, vehículos autónomos, drones para distribución logística, ciudades inteligentes, telemedicina o simplemente navegación más rápida para smartphones son algunos de los principales usos de las redes móviles 5G. El futuro de la economía tendrá relación directa con la tecnología 5G y Huawei y Estados Unidos lo tienen claro, por ello, no han desistido las tensiones comerciales entre ambas naciones.