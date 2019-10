Fallece el legislador Cummings, figura clave en la investigación a Trump

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Washington, 17 oct (EFEUSA).- El representante demócrata por Maryland Elija Cummings, quien encabezaba un comité legislativo clave en las investigaciones al presidente Donald Trump, falleció hoy a los 68 años de edad.

La oficina de legislador informó de la muerte de Cummings en un centro afiliado al Hospital Johns Hopkins, en Baltimore, e indicó que la muerte se debió a “complicaciones de problemas de salud de larga data”.

El diario The Baltimore Sun informó que después de que se sometió a un procedimiento médico no especificado, Cummings no había retornado a su oficina esta semana.

Cummings fue representante en el Congreso de un distrito de Maryland desde 1996 y, en su papel como presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, estaba en el centro de la investigación que lleva adelante esa cámara para someter a Trump a un eventual juicio político.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente Trump expresó su más “sentido pésame a la familia y muchos amigos” del desaparecido legislador.