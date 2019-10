¿Fabricar un smartphone es costoso?

Tweet on Twitter

Nueva York, (Notipress).- Actualmente, un smartphone se ha convertido en una herramienta para la vida diaria. El usuario puede contar con apps para hacer ejercicio, organizar sus finanzas, consultar y entretenerse en sus redes sociales, entre otras miles de actividades, por ello, empresas como Apple, Samsung y Huawei presentan distintas gamas de sus productos, es decir, el consumidor podrá elegir entre un modelo gama media por ejemplo, la Serie A de Samsung, o un modelo dentro de la gama alta como el Galaxy S10 o S10+.

Pero ¿cuánto cuesta realmente fabricar un smartphone? Según Tableau, para tener una respuesta es necesario analizar todo el proceso de producción, transporte y venta de los dispositivos. Por ejemplo, en las cajas que contienen el dispositivo muchas veces se lee la leyenda Made in China, por lo tanto, en teoría se conoce el origen del teléfono. No obstante, en la práctica la cuestión no es tan sencilla.

Contextualizando, el dispositivo es ensamblado en China, pero estas fábricas son el último escalón en la larga cadena de suministro y producción. Cada una de las piezas del smartphone se fabrica en diferentes partes del mundo como Alemania, Holanda, Estados Unidos, Japón o Taiwán, por mencionar algunos. Es decir, las pantallas, procesadores y varios componentes recorren un gran tramo antes de llegar a la línea de producción, y esto conlleva gastos operativos como el transporte.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) realizó un estudio sobre el costo verdadero de cada componente, comparando el iPhone y teléfonos de la gama alta de Samsumg, Galaxy S. Según esta investigación, son tres los componentes clave para la fabricación: componentes electrónicos y mecánicos, pantalla táctil y el núcleo o procesador del terminal. Desde las primeras generaciones de smartphones, estos componentes son los que abarcan la mayor parte del presupuesto de fabricación

Asimismo, el costo total de fabricación del smartphone y sus accesorios básicos como cargador y audífonos representa sólo el 26 por ciento del total de pago en la tienda. Igualmente, la mano de obra no representa ni siquiera el 1 por ciento del total del costo final, pues la hora del empleado se paga en aproximadamente 1.78 dólares y el ensamblaje y empaquetado dura menos de 24 horas.

Después de la fabricación y el empaquetado, sigue la distribución. En este sentido, al pagar un smartphone en tienda, también se pagan gastos operativos, como el transporte de las fábricas a los mayoristas. No obstante, representa una mínima parte del precio, alrededor de 3.31 dólares. A partir de ahí, a los gastos operativos se añaden costes de producción.

Cabe mencionar, el margen del vendedor durante la distribución oficial no lo dicta ningún intermediario como las tiendas, sino el fabricante. Por ello, los precios de los nuevos modelos en tiendas físicas tienden a ser iguales justo después del lanzamiento; en el caso de los smartphones de Samsung o Apple, los vendedores reciben alrededor del 5% del precio, unos 28 dólares. Igualmente, el margen del fabricante representa el 22 por ciento de la cantidad pagada en tienda y el IVA es del 21 por ciento, representando el 17,4 por ciento del precio final.

De igual manera, la memoria del dispositivo también marca una diferencia significativa en el precio del producto. Realmente, para el fabricante no representa gran diferencia en cuanto a presupuesto aumentar la memoria de 32 a 128 Gb, mas el consumidor termina pagando más por los GB adicionales, sin pensar en su costo real. Por ejemplo, en México un iPhone 11 de 64 GB tiene un precio de 17, 499 pesos, al aumentar a 128 GB el precio asciende a los 18,499 pesos. Asimismo, con la innovación en el campo de las nubes y el streaming, cada vez será menos necesario un smartphone con gran cantidad de memoria.

Horace Dediu, analista en tecnología, estima el costo final de un dispositivo Apple, ya sea iPhone o iPad, se reduce a 293 dólares, contando insumos de 200 dólares, mano de obra, gastos de transporte, almacenaje, marketing, etc.

Dentro de este contexto, muchas compañías abusan de la tendencia y el mercado de los smartphones, ya que los terminales son significativamente más baratos a comparación del precio de venta al público. Por ello, es necesario el consumidor se informe respecto al precio sobre el beneficio antes de adquirir un teléfono inteligente.