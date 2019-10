En noviembre se comenzará a cobrar peaje en el túnel de la SR 99 de Seattle

SEATTLE – El Washington State Department of Transportation (WSDOT, Departamento de Transporte del Estado de Washington) anunció hoy que los conductores que transiten por el túnel de la ruta estatal 99 (SR 99) comenzarán a pagar peaje a partir del 9 de noviembre de 2019.

Las leyes estatales ordenan que los ingresos recaudados en el peaje del túnel de la SR 99 se usen para pagar los bonos de construcción, así como el funcionamiento y mantenimiento del túnel urbano de dos niveles más grande del país. El túnel de la SR 99, que mide 2 millas (3,2 kilómetros) de largo, pasa por debajo del centro de Seattle y fue inaugurado en febrero de 2019.

“Pese a que el túnel de la SR 99 tuvo mucho éxito, esperamos que los patrones de tráfico de Seattle se modifiquen cuando comience a cobrarse peaje”, declaró Patty Rubstello, secretaria asistente de Urban Mobility and Access (Movilidad Urbana y Acceso) del WSDOT. “Estamos haciendo el anuncio con la mayor anticipación posible para que los conductores tengan mucho tiempo para prepararse, lo que incluye abrir una cuenta de Good To Go!”.

El pase Good To Go! les permite a los conductores que transitan por el túnel de la SR 99 acceder a las tarifas más bajas, que van de $1 a $2,25 de acuerdo con el horario. Sin una cuenta de Good To Go!, esas mismas tarifas de peaje cuestan $2 más por viaje.

La Washington State Transportation Commission (Comisión de Transporte del Estado de Washington) estableció las tarifas de peaje por horario para el túnel de la SR 99 en 2018, tras años de estudio y de participación comunitaria.