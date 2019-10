Seattle en peligro

Por Horacio Ahumada.

La hermosa ciudad llamada Esmeralda, así es el sobre nombre de Seattle, WA, Y QUE al parecer no les importa a las autoridades que buscan de darle el mejor trato a los vagos, drogadictos, vagabundos, que no sé qué estarán pensando al no tomar las decisiones fuertes para combatir y erradicar el mal, ya nosotros mismos ya no lo queremos visitar, y los comerciantes al parecer están tratando de sacar sus negocios del centro por cuestiones de falta de seguridad por ataques y robos, no importando si está cerrado o abierto el negocio, de hecho en esta semana se reunieron con sus similares de Minneapolis, para ver qué es lo que planes están llevando a cabo para combatir la delincuencia que se repite y repite hasta con los mismos individuos que ya ni la policía ni consejo de la ciudad no saben, he dicho, no saben enfrentar esta situación.

De hecho hay algunos comercios que se están retirando al cerrar sus establecimientos y buscar una mejor opción fuera del centro de Seattle, de hecho ya ni en carro conviene venir, los precios de los estacionamientos son un robo en despoblado por lo alto de sus tarifas, luego los estacionometros en las calles , si son más económicos, pero te limitan el tiempo, así es que no puedes ir a comer a gusto, ni de usarlos para más tiempo por la preocupación de la multa y las mafias de las compañías de grúas que como tiburones de dientes filosos andan rondando tras las victimas que no tuvieron la oportunidad de agregarle más tiempo.

Como lo he mencionado Seattle apesta a orines, popo y marihuana de cientos o quizás ya miles de vagos que les encanta apropiarse de parques y lugares turísticos, ya que saben que las autoridades no van a actuar en favor de los ciudadanos comunes y corrientes, saben que las autoridades están pensando en darles cada vez más beneficios con casitas y hasta drogo-móvil para que se inyecten a gusto su heroína vigilados por enfermeras, es el colmo.

Quiero agregar que los precio de los lugares turísticos ya los doblaron también, esta semana llevamos a unos familiares al Observatorio de la Columbia Tower, que apenas dos o tres años atrás pagamos la cantidad de $ 9.00 dólares y cuál fue la sorpresa que al informarnos en línea de los precios y horarios, le subieron al precio más del doble ya que esta hoy en día a $ 22.00 dólares por persona, ni que decir del Space Needle que porque lo remodelaron ni quiero ni me interesa saber el costo de la entrada, al rato nos van a querer cobrar por ir al cerrito de Queen Ann para ver la ciudad desde ese punto que por puro milagro, creo que sigue siendo gratis.

De seguir en esos precios y en esos descuidos entonces verdaderamente Seattle está en peligro, mientras las autoridades no tengan los suficientes…pantalones para tomar decisiones a favor de comercios y ciudadanos que, si pagamos impuestos, bueno, ya veremos el futuro. GRACIAS.