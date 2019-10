Seahawks “jugó tremendamente” en Win at Browns

CLEVELAND— Jugar un juego de la NFL sin dos linieros ofensivos iniciales, uno de ellos un tackle izquierdo Pro-Bowl, podría significar problemas para una ofensiva, particularmente cuando se juega contra un oponente que cuenta con un corredor de élite.

Pero en la victoria 32-28 de los Seahawks sobre los Cleveland Browns el domingo, la historia del día de la línea ofensiva podría ilustrarse mejor al señalar lo que no sucedió.

Myles Garrett, él de 13.5 capturas la temporada pasada y siete en los primeros cinco juegos de los Browns en 2019, no destruyó la ofensiva de Seattle. Russell Wilson no estuvo constantemente bajo presión, lo que significa que su carrera brillante de toda la temporada no se rompió. Y Chris Carson no se vio obstaculizado ni se le negó un tercer juego consecutivo de 100 yardas.

En otras palabras, la ofensiva de los Seahawks funcionó bien, incluso sin el tackle izquierdo Duane Brown y el guardia derecho DJ Fluker. Comenzando por Brown estaba George Fant, quien terminó la temporada 2016 como el tackle izquierdo titular de Seattle, pero que no había comenzado un juego allí desde entonces. En la guardia derecha estaba Jamarco Jones, un tackle de intercambio que vio su primera acción de juego en la guardia, en cualquier nivel, la semana pasada cuando reemplazó a un Fluker lesionado.