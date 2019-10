Se queda o se va Trump

Por Horacio Ahumada. El Mundo US.

La gran pregunta que ronda en el ambiente estadounidense es acerca de si Trump se va o se queda. Los noticieros en ingles ya tienen más de dos semanas con lo mismo de la llamada a Ucrania de Trump, del primer denunciante , del segundo denunciante y esta situación está siendo muy bien aprovechada por los demócratas en su desesperación de acusar a Trump en estos momentos electorales, y la pregunta sigue en el aire debido a que Trump no quiere ver ni aceptar sus responsabilidades como presidente de los Estados Unidos y desde la aparición de Trump en el ambiente desde candidato a las primarias y hasta la fecha, jamás lo he visto pedir disculpas, aceptar sus responsabilidades, a querer trabajar en equipo, a respetar a los demás, mujeres, estadistas, gente en general, amenazas a otros países e instituciones, veo también un caos en su administración interna por una alta rotación de dizque sus colaboradores, pero para su buena fortuna se dice que la economía estadounidense está en muy buen momento, pero hasta donde alcanza la participación de Trump en la economía.

Y como les digo desde que lo he seguido observando, jamás he visto en lo personal que Trump ofrezca disculpas, acepte y corrija sus errores, de muestras de humildad y diplomacia, pero no se los he visto en ningún momento, con todo ello puede haber la posibilidad de que no acepte lo que hizo en esa llamada al presidente de Ucrania, que ni siquiera está midiendo las consecuencias de una traición a la patria, porque el manifiesta que es una llamada perfecta sin ningún error que lo pueda llevar a enfrentar un juicio político o bien su destitución.

Pero los demócratas le están gritando que nadie puede pasar por encima de la constitución, Trump en su mente ve que solo se trata de una cacería de brujas. Por el lado de los republicanos, deben de aprovechar esta situación para beneficio del país al que sirven y no al Partido al que pertenecen.

Realmente esto es muy serio que, si es bien presentado en tiempo y forma, quizás Trump tenga por lo menos por su orgullo, entregar su renuncia, hasta seria Bueno para el Partido republicano. Porque vale más aquí corrió que aquí murió, si lo enjuician y se tengan que ir, la historia lo estará juzgando por sus acciones en el resto de su vida y mas allá.

Este show mediático que se ha llevado a cabo, su fin depende de la preparación de la demanda de traición a la patria por parte del equipo legal demócrata. La pregunta es que si Trump se queda a enfrentar el juicio político si lo hay, no tengo ni la menor idea de cuánto tiempo se perderá en atención y resolución de este juicio. Deberían de considerar aumentar el número de años de estar en el poder y aumentarlo a seis, porque los cuatro actuales no rinden, ya la mitad se la pasan aprendiendo y experimentado y los otros dos en campañas políticas. GRACIAS.