Eliud Kipchoge: “Corro para hacer historia”

Viena, 10 oct (EFE).- El keniano Eliud Kipchoge, récord mundial de maratón (2h01:39), se ha mostrado este jueves en Viena tranquilo y confiado en que superará el reto de bajar de dos horas el maratón hecho a su medida que correrá este sábado en Viena.

“Intento estar calmado, esta marca significa mucho para mí y para mi continente, África, para dejar claro que no hay límites, que las fronteras las marca la mente”, aseguró el fondista en rueda de prensa.

En caso de superar el reto y bajar de las dos horas, el récord no contará para la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) por las ayudas externas, como un vehículo cortavientos, un avituallamiento a medida y la rotación de las 41 ‘liebres’, con las que contará.

El keniano, de 34 años insistió en que corre para entrar en la historia y para mostrar que el ser humano no tiene límites. Incluso antepuso derribar el famoso muro de las dos horas a su récord mundial, logrado el año pasado en Berlín.

“Correr en Berlín y en Viena son dos cosas distintas. En Berlín corrí y rompí un récord del mundo. En Viena corro para hacer historia”, resumió Kipchoge, que ha renunciado a los Mundiales de Doha y a la Maratón de la capital alemana por este desafío.

Esta será la segunda ocasión en que Kipchoge intente ser el primero en correr un maratón por debajo de las dos horas.

El 5 de mayo de 2017, en el circuito italiano de Monza, Kipchoge ya corrió el maratón más rápido de la historia con una marca no homologable de 2h00:25.

Aquel fracaso le ha dado la experiencia necesaria para correr ahora con más confianza, porque sabe a lo que se va a enfrentar.

“Me siento más preparado y más confiado. He corrido a esa velocidad (para romper las dos horas) durante los pasado dos años, así que no es que me tenga que preguntar cómo lo voy a hacer”, resume sobre los cambios respecto a 2017.

El maratoniano recalcó una y otra vez que su afán era la gloria deportiva y superar una barrera insuperable hasta ahora, y no él dinero. En ser una figura que inspira a toda una nueva generación.