Michael Peña presenta en Los Ángeles la comedia “Jexi”

Los Ángeles (EE.UU.), 4 oct (EFEUSA).- El actor latino Michael Peña presentó hoy en Los Ángeles la comedia “Jexi”, que imagina un mundo en el que los asistentes digitales alcanzan una inteligencia artificial de tal nivel que pueden tanto mejorar la vida de las personas como enredarla en mil aventuras.

Peña (Chicago, EE.UU., 1976) acudió hoy junto a su esposa Brie Shaffer al Fox Bruin Theatre de la ciudad californiana para la alfombra roja y primera proyección de esta película que protagoniza Adam Devine y que han dirigido y escrito Jon Lucas y Scott Moore, quienes lograron un éxito notable con las comedias gamberras “Bad Moms” (2016) y “A Bad Moms Christmas” (2017).

También asistieron hoy a la “premiere” otros actores de “Jexi” como Alexandra Shipp y Justin Hartley.

“Jexi”, que se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo 11 de octubre, cuenta la historia de un joven llamado Phil que encuentra en su teléfono móvil a una asistente digital (con la voz de Rose Byrne en la versión original) de lo más entrometida que le ayuda en el día a día pero que también le llevará a mil y un problemas.

Con un humor pensado para adultos, “Jexi” podría pasar por ser el reverso cómico y disparatado de “Her” (2013), la aclamada cinta de Spike Jonze que con Joaquin Phoenix como estrella contaba la historia de un hombre solitario que encontraba consuelo en un dispositivo de inteligencia artificial.

El lanzamiento de “Jexi” es un nuevo motivo de alegría para Peña, que este año ya había participado en la cinta “Dora and the Lost City of Gold” junto a los también hispanos Eva Longoria, Eugenio Derbez e Isabela Moner.