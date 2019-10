Las mujeres clara minoría en los puestos de producción musical

Miami, 1 oct (EFEUSA).- A pesar del éxito actual de jóvenes cantantes, las mujeres siguen siendo una minoría en la industria de la música latina, donde ocupan solo una pequeña fracción de los puestos de producción, aunque están dispuestas a demostrar que tienen un merecido espacio en el sector.

“Es increíble que en plena época de empoderamiento de la mujer nos cueste tanto trabajo abrirnos paso en esta carrera”, dijo a Efe Ali Stone, productora, cantautora y DJ colombiana que ha trabajado con Camila Cabello y David Gueta, entre otros cantantes.

Tanto es así que, explicó, en ocasiones cuando dice que es productora de música sus interlocutores no la creen e incluso le han pedido que les lleve al “estudio para que se lo demuestre”.

Esta realidad quedó patente en el encuentro “What She Said” auspiciado por la Asociación Americana de Autores y Compositores (ASCAP) y la organización She is The Music, realizado anoche en Miami, donde varias profesionales del sector lamentaron que las mujeres no tengan mayor protagonismo detrás de los micrófonos.

Pamela Bustios, gerente de Listados Latinos de la prestigiosa revista Billboard, aseguró que en lo que va de año, en la lista de popularidad Hot Latin Songs solo han figurado 12 nombres de mujer, mientras que en 2018 esa cifra fue de 18 y en 2017 no pasó de 10.

“Esto es algo que tiene que ver con la (falta de) oportunidad”, lamentó María Elisa Ayerbe, ingeniera de audio y productora musical que ha trabajado junto a artistas como Marc Anthony y Jennifer López.

“En mi caso, que pertenezco al campo técnico, allí somos solo el 2 %, es decir, estamos hasta el fondo. Y es porque no se nos da la oportunidad. Simplemente no nos toman en cuenta”.

Eso queda patente en las recientes nominaciones a los Latin Grammys, donde las mujeres están desaparecidas entre los aspirantes en premios técnicos como mejor productor, arreglos o ingenieros de grabación.

Algo más de suerte tienen las cantantes, gracias a la presencia de Rosalía, Alessia Cara, Camila Cabello, Ximena Sariñana y Paula Arenas entre los 30 nombres que figuran entre los candidatos a los tres principales premios: mejor disco, canción y grabación del año.