Producciones de Apple TV+ podrían llegar a los cines

San Francisco (Notipress).- Medios estadounidenses aseguraron que algunas de la producciones originales de Apple Tv+ podrían llegar a las salas de cine antes de estar disponibles en la plataforma de streaming, esto como parte de la estrategia de Apple para competir contra la gigante Netflix y el futuro fenómeno Disney+.

Tras la alianza por varios años entre Apple y la productora A24, todo parece indicar que Apple planea proyectar en el cine varios proyectos en función de la estrecha competencia con las otras plataformas de streaming con catálogos más variados y amplios, quienes también ya cuentan con experiencia en la producción de éxitos taquilleros como Roma para Netflix y el Marvel Universe para Disney+.

Según medios estadounidenses, la producción titulada “On The Rocks” dirigida por la reconocida Sofia Coppola y producida en conjunto con A24 será la primera película oficial de Apple TV+ en proyectarse en el cine a mediados de 2020. On the Rocks se planea que sea sólo el inicio de Apple como casa productora y, quizá, en potencial competidor y creador de éxitos del séptimo arte que concursen a premios como Cannes o los premios Oscar.

Las producciones nacidas del sector de streaming siguen manteniendo una escepticismo entre los creyentes de que las plataformas no producen arte, sino entretenimiento. Sin embargo, tras el éxito de Roma en las taquilla de todo el mundo y en premiaciones, el camino por el que está a punto de entrar Apple parece también acompañado de la reputación de A24, estudio detrás de las multipremiadas filmaciones como Moonlight y Amy.

Apple TV+ tiene contemplado su lanzamiento en varios países para el 1 de noviembre de 2019 por un valor de 5 dólares al mes. Sin una confirmación oficial por parte de Apple de la noticia, el gigante de Silicon Valley parece querer conquistar otra industria con On the Rocks y un contrato por varios años con el estudio A24.