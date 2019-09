Suso33 lleva al Bronx la obra de Chalfant, que capturó el origen del grafiti

Tweet on Twitter

Nueva York, 27 sep (EFEUSA).- La cultura del grafiti nació hace 40 años en El Bronx (Nueva York) y ahora el artista español Suso33 le rinde homenaje in situ con una exposición dedicada a Henry Chalfant, el fotógrafo que “dio voz al gueto” documentando las hazañas de aquellos “niños que han llegado a ser gigantes”, según dijo a Efe.

El Museo de Artes del Bronx acoge hasta marzo del año que viene la retrospectiva “Henry Chalfant: Art vs. Transit, 1977-1987”, que repasa la historia de los primeros escritores de grafiti “en la misma calle donde se reunían” y ha viajado desde Madrid, donde fue comisionada por Suso33 bajo el título “Art is Not a Crime”.

Cubren las paredes del museo decenas y decenas de las efímeras firmas que pintaron en el metro neoyorquino legendarios “writers” como Dondi, Futura, Lady Pink, Lee Quiñones y Zephyr, y procedentes de El Bronx, como Blade, Crash, DAZE, Dez, Kel, Mare, SEEN, Skeme y T-Kid, que Chalfant captó antes de que desaparecieran.

Como novedad, se ha recreado “el estudio de Henry, a donde peregrinaban los escritores de grafiti para ver fotografiados los vagones que pintaban”, relató Suso33 junto a una sala ocupada por una gran mesa de madera pintarrajeada, la misma sobre la que los jóvenes “intercambiaban bocetos” y “perfeccionaban” su arte.

Chalfant, que se mudó a la Gran Manzana en 1973 y hoy sigue allí, con 79 años, asegura que su estudio “llegó a ser un centro de arte, un museo de grafiti” al que iban a conocerse los artistas porque se corrió la voz sobre un “viejo que tenía fotos” de sus piezas, según explicó en español, con soltura y riéndose.