En contra de López Obrador

Por Horacio Ahumada.

El gobierno de México ha sido un ente abusador, ratero, corrupto, burlador de la Ley, etc. etc. etc., de donde han salido políticos que se han robado el dinero del gobierno y del pueblo a manos llenas con incalculables fortunas de miles de millones no de pesos, si no de dólares, por más de 50 décadas, pero el país es tan rico en recursos naturales que por más rateros que han sido los anteriores gobernantes el país tiene con que salir adelante.

En la lucha de la cuarta transformación de López Obrador para acabar de arriba hacia abajo con la corrupción y la impunidad, hay gente que está totalmente en contra de su gobiernos y de sus actos, es increíble que a sabiendas de que somos estafados y burlados por tanto político que se retiran a carcajadas de burlas de un pueblo lleno de telenovelas por parte de las señoras y de alcohol, música de “corridos perrones” y futbol de la mayoría del pueblo mediocre mexicanos que por estar entretenido en estas cosas, facilitan el robo y la corrupción de los anteriores gobernantes, y es increíble escuchar las malas opiniones que este mismo pueblo abandonado y asaltado “extraña” los anteriores gobiernos del PRI y del PAN, apenas si lo puedo creer.

Cualquier organismo político o Secretaria de Estado ha robado a manos llenas, empezando con el falso representante nacional que es el presidente de México, donde vamos a creer que necesitaba más de 8 mil guardias que lo cuidaban, que le autorizaban millones y millones de pesos en la famosa partida secreta presidencial, donde las leyes cambiadas protegían al presidente de que no debería comprobar absolutamente nada de que si utilizo el dinero de esa partida o lo mando a sus fondos en cuentas secretas ya sea en paraísos fiscales o en presta nombres o testaferros para compras de bienes, y reformando las leyes constitucionales para no ser investigados, ni detenidos, porque ningún mexicano tuviera el derecho de preguntar algo de lo que le quitaron en sus cheques de empleados o ganancias como empresarios, y muchos obreros y empleados está totalmente en desacuerdo que López Obrador instale la estructura de parar la corrupción y la impunidad.

Como dijo el personaje chileno de caricaturas Condorito: Que alguien me lo explique. Yo no sé si sea gente no informada o mal informada que son capaces de salir en marchas públicas en contra del actual gobierno mexicano, por supuesto acompañando me imagino a muchos disque empresarios que se beneficiaron en los robos de gobernantes tranzas junto con ellos que López Obrador les ha dado fin a esos sucios negocios. Espero que esos que están en contra de que el país se limpie y prospere, se informen más de los robos a la nación, que hacen o a que se dedican los anteriores gobernadores estatales, presidentes municipales, jefes de policía, jueces, secretarios de gobierno, delegados federales, en fin desde el policía o inspector municipal hasta el mismo presidente de la república y piensen mejor y estén mejor informados antes de emitir su opinión contraria a que México sea mejor. GRACIAS.