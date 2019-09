C. Tangana: “Tapar los ojos a las personas debería ser la última opción”

Tweet on Twitter

Miami, 21 sep (EFEUSA).- Tangana deja atrás la cancelación de su concierto en las fiestas de Bilbao por las “letras despectivas” contra las mujeres -en opinión del Ayuntamiento-, y sigue firme en lo adecuado de sus composiciones y en rechazar cualquier censura, porque “tapar los ojos” a la gente debería ser la “última opción”.

Por eso, decidió actuar de manera gratuita en Bilbao el 24 de agosto, el mismo día en el que se había programado su presentación y finalmente suspendida por decisión del Ayuntamiento, y lo hizo como forma de protesta por la, en su opinión, “censura institucional”.

Ahora, semanas después y de promoción en Miami, por su nuevo tema, “No te debí besar”, una colaboración con la chileno-estadounidense Paloma Mami, el madrileño sobre lo sucedido en las fiestas populares bilbaínas y el contenido de su producción.

Pregunta: Estrenas “No te debí besar”, con la joven Paloma Mami. No sé si este tema viene a cambiar un poquito el ritmo después de las críticas en España por tus supuestas letras machistas.

Respuesta: Yo siempre he hecho letras de todos los estilos y, aunque ha sido un momento de críticas muy fuerte, nunca he tenido tanto apoyo en la prensa en toda mi vida, nunca he visto tantas personas haciendo artículos de opinión que se posicionasen a mi favor porque sí.

Yo creo que fue así porque ese juicio que se hizo era totalmente sesgado, que no estaban hablando sobre mí como artista, sino que estaba intentando llamar la atención sobre, no sé, quizás los intereses de una fiestas populares o cómo gestionarlas, pero está claro que no se hablaba de mí como artista. Porque es totalmente injusto lo que se dijo.