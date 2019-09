La Superliga regresa tras la fecha FIFA con el ansiado debut de Maradona

Buenos Aires, 13 sep (EFE).- La sexta jornada de la Superliga Argentina, que se jugará después de una semana de para por la fecha FIFA, contará con el ansiado debut de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, que el domingo recibe a Racing Club. El partido entre el Lobo, como se conoce al nuevo equipo de Maradona, y la Academia se jugará a las 11.00 local (14.00 GMT) y abrirá la jornada dominical. El equipo del campeón del mundo con Argentina en México 1986 debutará ante el actual campeón del torneo. Para este partido, el exseleccionador de Argentina (2008-2010) no podrá contar con el defensa colombiano Janeiler Rivas ni con el delantero Lautaro Chávez por sendas lesiones. Tampoco estará disponible el atacante Khalil Caraballo, expulsado en la jornada anterior (derrota 1-0 ante Argentinos Juniors). "Yo respeto a todos los clubes del fútbol argentino y del mundo, pero cuando me meto en una cosa soy muy tozudo, muy cabezón. Quiero que lo sepan todos, yo voy a dejar acá la vida. Tenemos que aprovechar ahora y acelerar a fondo a Gimnasia", sostuvo Maradona en una entrevista con el canal Fox Sports. Gimnasia y Esgrima La Plata es colista con solo un punto y está en zona de descenso a la Segunda División. Racing Club, el vigente campeón, tiene seis unidades y necesita una victoria para acercarse al líder, San Lorenzo, que tiene 13. "El contexto del partido del domingo va a ser especial, pero estamos trabajando de muy buena forma. Lo mejor que podemos hacer con Gimnasia es abstraernos de algunas situaciones. En cancha somos 11 contra 11. Lo que pase afuera no debe alterarnos", aseguró el centrocampista chileno de Racing Club Marcelo Díaz en rueda de prensa. San Lorenzo, por su parte, defenderá el liderato ante Colón, que este martes se clasificó para los cuartos de final de la Copa Argentina. El conjunto de Santa Fe jugará el 19 de septiembre en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro y por eso es probable que el entrenador, Pablo Lavallén, le de descanso a algunos de los habituales titulares. El técnico de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, se verá obligado a hacer modificaciones en el once inicial porque tiene varios jugadores lesionados. Otro partido atractivo de esta jornada es el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's Old Boys. Este clásico tiene un valor especial porque ambos equipos luchan por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino. Actualmente, Rosario Central se encuentra en zona de descenso y Newell's Old Boys está cerca, a una derrota. Boca Juniors, escolta de San Lorenzo con 11 puntos, recibirá en la Bombonera a Estudiantes de La Plata. El Xeneize aprovechó la fecha FIFA para recuperar a varios lesionados, como el centrocampista Eduardo Salvio y el delantero Mauro Zárate. River Plate, décimo con 8 puntos, intentará acercarse al líder con una victoria ante Huracán, que deambula por el centro de la tabla de posiciones. El Millonario tiene a todos los jugadores en óptimas condiciones físicas salvo los centrocampistas Cristian Ferreira, el capitán Leonardo Ponzio y el colombiano Juan Fernando Quintero.