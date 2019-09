Ally Brooke debuta como actriz en serie animada “The Casagrandes”

Miami, 12 sep (EFEUSA).- La artista estadounidense Ally Brooke, quien se dio a conocer como miembro de la banda de chicas Fifth Harmony, debutará como actriz en la serie de animación sobre una familia latina “The Casagrandes”, de la cadena televisiva Nickelodeon, en la que también cantará el tema principal.

“Representar a la comunidad mexicoamericana con orgullo es una de mis prioridades”, dijo a Efe la joven de 26 años, quien se ha enfocado este año en su carrera como solista.

El tema de “The Casagrandes” es una de las canciones con las que esta cantante y actriz apellidada realmente Hernández busca que el público se familiarice cada vez más con su voz.

“The Casagrandes”, que se estrena en Estados Unidos el 14 de octubre, tiene un elenco totalmente latino, entre los que se destacan Carlos PenaVega, Izabella Álvarez, Sonia Manzano y Eugenio Derbez.

Pero además, le emociona que el tema principal, de nombre “Ready When You Are” subraye que “We are All ‘familia'”, una de las frases que repite.

“Es un reflejo de lo que es un valor de nuestra comunidad y de lo que yo agradezco en lo personal. Mi familia es el centro de mi vida”, dice.

Su relación con la serie, un spin-off de la serie animada “The Loud House” (Una casa de locos, en España), también le ha permitido dar el primer paso hacia cumplir otro de sus sueños. “Siempre quise ser actriz”, reveló.

Le emociona que el debut sea a través de una serie animada.

“En ‘The Casagrandes’ me dieron la oportunidad de hacer de una estrella pop como yo. Fue interesantísimo el proceso de grabar la voz, poder jugar con diferentes tonos. Hicimos una exploración profunda. Estoy muy agradecida con la experiencia y si Nickelodeon me invita adoraría hacerlo otra vez”.

Ally Brooke sonríe al contar que el personaje animado al que da voz se le parece. “Es muy divertido”, subraya.

Otra de sus estrategias para darse a conocer individualmente es su participación en la edición de 2019 de la versión estadounidense del concurso de baile “Dancing With the Stars”, en el que es la única latina del elenco.