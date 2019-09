Volkswagen lanza su primer vehículo eléctrico

Frankfort, Alemania, 11 sep (Notipress) – Autos híbridos y autos eléctricos son el futuro de la movilidad, al menos el futuro más cercano. Aunque ya en muchas ciudades del mundo existen estas opciones, así como las torretas de recarga para ellos, realmente no puede afirmarse que cualquiera tenga un auto de energía verde. Por eso, Volkswagen (VW) lanzó ID.3, su primer vehículo totalmente eléctrico, en el Salón del Automóvil de Frankfort de este 2019.

ID.3 es un auto eléctrico asequible de largo alcance con un valor de menos de 30,000 euros, poco más de 645,000 pesos. El modelo base tiene 330 kilometros de rango y una batería de 45kWh. El precio más asequible es sólo para este modelo, VW se abstuvo de dar precios en los otros dos modelos de 58kWh y 77kWh de batería, con un rango de 420 y 550 km respectivamente; todos los rangos de acuerdo al ciclo de pruebas WLTP en Europa.

Asimismo, se trata del primer vehículo eléctrico de producción de VW, el cual se basa en una nueva arquitectura de plataforma MEB. Puede recargar hasta 290 km en menos de 30 minutos con el cargador rápido de 100kWh, esto mediante un cargo extra.

En el interior, cuenta con una pantalla digital para el conductor, así como una pantalla táctil de 10 pulgadas de entretenimiento. Dependiendo del modelo, ya sea First Edition, First Edition Plus o First Edition Max, el automóvil tendrá diferentes y más avanzados equipos, como una cámara retrovisora y control de crucero adaptado para la versión Plus, o una pantalla de visualización frontal o asistencia en el cambio de carril.

Además, otras innovaciones tecnológicas presentes en el auto son el control por voz al pronunciar “Hello ID”, una pantalla de visualización con realidad aumentada para proyectar información en el parabrisas del auto, y un puerto de carga wireless para smartphones.

La marca ID a la que pertenece el ID.3 tiene otros automóviles para el lanzamiento, la mayoría aún en concepto: I.D. Crozz, I.D. Vizzion, I.D. Roomzz, I.D. Buzz y I.D. Buggy, todos eléctricos.

El Salón del Autómovil de Fráncfort se trata de uno de los encuentros de exposición de automóviles en Alemania más importantes a nivel internacional. Las marcas de coches realizan las presentaciones de los modelos más esperados, así como anunciar próximos lanzamientos.

Otras presentaciones fueron el Hongqi S9 de la compañía china Hongqi de parte de FAW Car Company; el Mercedes Vision EQS; Audi PB18 e-tron concept, presentación hecha antes del estreno en el Montere Car Week, y el Ford Puma Ecoboost Hybrid Titanium X, entre otros.

Se tiene planeado que el ID.3, el primer automóvil totalmente eléctrico de Volkswagen, salga al mercado en Europa a mitades de 2020.