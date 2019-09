Festival de Toronto se concentra en el poder de las películas biográficas

Tweet on Twitter

Toronto (Canadá), 10 sep (EFEUSA).- Las películas biográficas son una de las tendencias de la 44 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que hoy estrena “Harriet”, sobre la abolicionista estadounidense Harriet Tubman, y “Honey Boy”, escrita por el actor Shia LaBeouf e inspirada en su propia vida.

En una muestra de cine con más de 300 películas procedentes de 84 países del mundo es siempre difícil establecer tendencias, pero si hubiese que elegir una en la 44 edición de TIFF, que discurre hasta el 15 de septiembre en Toronto, es la de las películas biográficas.

Ayer se estrenó en TIFF “Ford v Ferrari” sobre el mítico ingeniero Carroll Shelby de la compañía automovilística Ford; y el sábado fue el turno de “A Beautiful Day in the Neighborhood”, en el que Tom Hanks da vida al icono televisivo Fred Rogers.

También está “Dolemite Is My Name”, con Eddie Murphy representando al cómico Rudy Ray Moore; “The Two Popes”, en la que Fernando Meirelles transforma a Jonathan Pryce y Anthony Hopkins en los papas Francisco y Benedicto, respectivamente; o “Judy”, de Renee Zellweger convertida en la mítica Judy Garland.

Como guinda, la presente edición de TIFF terminará el domingo con el estreno mundial de “Radioactive”, dirigida por Marjane Satrapi, sobre la vida de la premio Nobel Marie Curie, a la que interpreta Rosamund Pike.

Pero antes de eso hoy TIFF ha programado “Harriet”, un “biopic” sobre la abolicionista estadounidense Harriet Tubman, una mujer que tras escapar de la esclavitud a riesgo su vida para que otros afroamericanos pudiesen conseguir la libertad.