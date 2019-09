“Coco” llega al Hollywood Bowl por primera vez en concierto

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los Ángeles, 9 sep (HISPANIC PR WIRE) – Coco, de Disney y Pixar, cobrará vida en escena por primera vez este noviembre en el Hollywood Bowl solamente durante un fin de semana: el viernes, 8 de noviembre y el sábado, 9 de noviembre.

El espectacular evento de Los Ángeles contará con una alineación estelar de invitados especiales que incluirá a Benjamin Bratt, Eva Longoria, Carlos Rivera, Miguel, Alanna Ubach, Alex Gonzalez, Jaime Camil, Lele Pons, Rudy Mancuso y Natalia Jimenez, que se presentarán durante toda la velada mientras se proyecta la amada película en la pantalla cinematográfica del Hollywood Bowl acompañada por una orquesta completa en vivo.

El Mariachi Divas entretendrá también al público durante toda la noche con música mariachi tradicional. Los boletos se pondrán a la venta al público general desde el viernes, 13 de septiembre a las 12 p.m. hora del Pacífico en Ticketmaster.com.

Sarah Hicks dirigirá la orquesta en la interpretación de la partitura original del compositor Michael Giacchino, ganador del Oscar®, y habrá invitados especiales que interpretarán las canciones de la película, entre ellas, “Remember Me”, ganadora del Academy Award® a la Mejor Canción Original, así como “Un Poco Loco”, “The World es mi Familia” y muchas más.

Coco Live in Concert en el Hollywood Bowl transformará al legendario sitio en la Tierra de los Muertos, con actividades especiales previas al espectáculo. Se alienta el uso de disfraces del Día de los Muertos.

Mousetrappe, la galardonada agencia de diseño y estudio de medios inmersivo, vuelve a crear imágenes de proyección digital de vanguardia en el escenario del icónico Hollywood Bowl. Anteriormente este mismo año, Mousetrappe creó imágenes para The Little Mermaid Live in Concert de Disney también en el Hollywood Bowl.