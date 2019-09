Raquenel estrena “Si No Te Gusta Lo Que Soy”

Los Ángeles, 5 sep (Estrella TV Noticias) — La reconocida y talentosa vocalista y actriz Raquenel estrena nuevo video y sencillo “Si No Te Gusta Lo Que Soy” a ritmo de mariachi.

Tras una trayectoria exitosa en el mundo de la música, teatro y televisión, Raquenel incursiona en el género ranchero y sorprende a sus fans con una propuesta fresca y novedosa dentro del género ranchero con su más reciente sencillo titulado “Si No Te Gusta Lo Que Soy”, mismo que se estrenó el 4 de septiembre en todas las plataformas digitales.

Caracterizada por sus inigualables dotes vocales, Raquenel muestra nuevamente los matices singulares y entonados de su potente y seductora voz en un género que hasta la fecha no ha podido difundir ni fomentar el talento femenino. Aunque la música regional mexicana no cuente con un espacio radial para voces femeninas, Raquenel reconoce su amor y pasión por la música vernácula mexicana y es por eso que decidió grabar este tema de la autoría de Enrique Coqui Navarro. “Es con mucho orgullo y humildad que me declaro una digna y amorosa exponente de nuestra hermosa música mexicana”, señaló.

“Si No Te Gusta Lo Que Soy” viene con el respaldo del reconocido productor y programador musical Eduardo León y el sello discográfico Morena Music. El tema, según Raquenel, “es una canción que no es sólo personal para mi y las inseguridades que he que superado en mi vida, sino que también tiene como fin promover la aceptación y el amor propio, especialmente en el mundo en que vivimos, que es cada vez mas superficial y más antagonista contra las personas que no satisfacen ciertos estándares físicos que dicta la sociedad”, concluyó Raquenel.

El video fue filmado en “La Casa Blanca” de Anaheim, California, un edificio para eventos que es una réplica de la Casa Blanca en Washington, donde se acondicionaron tres diferentes sets para el video, muestra a una Raquenel sensual y segura de si misma, rodeada de colores que destacan la estética mexicana y que se ven reflejados en las flores, el vestuario y las cartas de la lotería que al igual que los matices del acordeón, forman una parte central y protagonista de la narrativa visual y artística del video musical. En esta producción también vemos a Raquenel bailar una exquisita coreografía de baile clásico muy estilizado, en el que destaca su escultural silueta de una manera muy cuidada y muy artística. El video estuvo bajo la producción y dirección de Ramón Valdés y Carlos Yasik.

Actualmente, Raquenel continúa trabajando en más temas del mismo corte musical y el 14 de septiembre se estará presentando en The Space en Las Vegas para el espectáculo de Divas Mexicanas al lado de Carmen Jara. Para mayores informes, favor de visitar www.thespacelv.com.