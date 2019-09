Contratación para trabajos temporales con el Servicio Forestal

Tweet on Twitter

Wenatchee, 5 sep – El Servicio Forestal del USDA está contratando para trabajos temporales o estacionales en todo el país. Los puestos temporales en el Servicio Forestal del USDA son una excelente manera de obtener una valiosa experiencia, trabajar al aire libre, ver hermosos paisajes y exponerse a diferentes carreras.



Las solicitudes serán aceptadas en USAJOBS.gov del 16 al 30 de septiembre. Visite el sitio web del Servicio Forestal para conocer los lugares de trabajo e información adicional sobre los requisitos. Para obtener más información, comuníquese con la Gestión de Recursos Humanos del Servicio Forestal al (877) 372-7248, Opción 2.



Para obtener más información sobre trabajos temporales y cómo postularse, los empleados del Servicio Forestal estarán disponibles para responder preguntas durante los próximos seminarios web: el 11 de septiembre de 9 a 10 a.m. MDT y el 18 de septiembre de 5 a 6 p.m. MDT; el número de llamada es 1-888-844-9904 con el código de acceso 2650892.



A nivel local, en el centro norte de Washington, el Servicio Forestal de EE. UU. Y Omak WorkSource realizarán un evento de contratación el 17 de septiembre de 9 a.m. a 5 p.m. para cualquier persona interesada en 2020 trabajos temporales con el Servicio Forestal.



Un reclutador de USFS estará en el sitio en Omak WorkSource de 9-10 a.m. y 4-5 p.m. el 17 de septiembre. El personal de WorkSource puede ayudar a cualquiera que desee más información sobre los puestos, o asistencia con el proceso de solicitud.



Los puestos para los que se contrata son puestos de técnico forestal, incluyendo guardabosques, despacho de incendios, extinción de incendios, técnicos de helitack, hotshot, recreación y senderos, técnicos biológicos, técnicos de ingeniería y agrimensura, trabajadores, representantes de servicio al cliente, incluidos recepcionistas de información y asistentes de información para visitantes, técnico arqueológico. , técnico de hidrología, empacador de animales, técnico de campo y más.