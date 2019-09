Seahawks lleva el Gameday al fútbol de la escuela secundaria

Renton, 4 sep, (Communications Sea).- Para celebrar el fútbol juvenil y difundir un amor por el juego, los Seahawks anunciaron hoy que el programa Blue Friday Night Lights del equipo está de regreso para una segunda temporada. El programa traerá elementos de entretenimiento del día de juego de los Seahawks a cuatro enfrentamientos de fútbol en la escuela secundaria este otoño:

• 6 de septiembre – Kennedy * vs. Bethel – en CenturyLink Field

• 20 de septiembre – Bellevue * vs. Garfield – en Bellevue High School

• 11 de octubre – Skyline * vs. Eastlake – en Skyline High School

• 25 de octubre – Lindbergh * vs. Foss – en el Renton Memorial Stadium

o * denota equipo local

“Hay una magia y energía especiales que vienen con los juegos de fútbol de la escuela secundaria”, dijo Jeff Richards, vicepresidente de marketing y participación comunitaria de los Seahawks. “La pasión y la tradición que existe en el fútbol juvenil y de la escuela secundaria aquí en el noroeste del Pacífico es tan fuerte. Con nuestro programa Blue Friday Night Lights, hemos trabajado para celebrar y apoyar a las comunidades locales de fútbol al brindar algo de nuestro día de juego divertido y brillante. destacar esas configuraciones especiales “.

En cada uno de los juegos presentados, la mascota Blitz, DJ Supa Sam, Blue Thunder y Seahawks Dancers se unirán a la diversión, mientras que un jugador de Seahawks o Legend participará en el sorteo y proporcionará a los equipos un balón de fútbol autografiado para recaudar fondos escolares o rifas Los Seahawks también llevarán a cabo una ceremonia de izado de 12 banderas antes del saque inicial, y proporcionarán tarjetas de rally “I’m IN” a los equipos.



Como parte de un esfuerzo de una temporada para alimentar a las comunidades de la NFL en todo el país, la sopa Campbell’s® Chunky® también se ha asociado con los Seahawks para aparecer en los juegos escolares de los viernes por la noche en toda el área de Seattle. En cada juego designado de Blue Friday Night Lights, Campbell’s Chunky proporcionará muestras de cortesía de sus abundantes sopas y distribuirá toallas de rally a los fanáticos locales del fútbol de la escuela secundaria.