El nuevo libro de Andrés Payan “Caras Marcadas: ¿Por qué nacen barros y espinillas?”

Virginia, (HISPANIC PR WIRE) – Andrés Payan nos trae un libro muy práctico y útil, cuyo propósito es ofrecer un beneficio positivo en la vida por esta razón, que podamos poner en práctica los consejos que aquí se dan, será beneficioso para todos aquellos que padecen de esta condición en la piel, cuyas consecuencias pueden ser traumáticas sobre todo para los adolescentes.

Esta información es muy valiosa por que durante los pasados 25 años se fueron recopilando datos de experiencias vividas de personas que padecieron el problema de acné. Todos los jóvenes que pusieron en práctica estos consejos, tuvieron resultados positivos. Se sugiere al lector que dedique tiempo a leer el contenido de esta obra de una manera que la entienda a la perfección.

Meditar y poner por obra todos los consejos que en esta se dan. Que tengas este libro en tus manos, significa que encontraste la solución a tu problema y al aplicar estos consejos en tu vida, significa que resolverás el problema del acné. No sólo pienses en tu presente piensa en tu futuro. Un rostro triste confiesa las penas del corazón; pero un rostro feliz es una tarjeta de representación del alma.

Publicado por la editorial Page Publishing, con sede en la ciudad de New York, la obra de Andrés Payan, “Caras Marcadas: ¿Por qué nacen barros y espinillas?”, nos trae una guía de ayuda sobre como vencer a este padecimiento, el acné, No te niegues a tener un rostro saludable. Tú no sabes si tu rostro llegará a representar a alguien o a algo en el futuro.

Para los lectores que deseen tener una guía con consejos saludables y fáciles de seguir para combatir o prevenir el acné, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de “Caras Marcadas: ¿Por qué nacen barros y espinillas?”, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.