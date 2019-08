Kenny G en concierto

Tweet on Twitter

Share on Facebook

WENATCHEE – ¡Uno de los músicos instrumentales más emblemáticos y más vendidos de todos los tiempos, el propio Kenny G de Seattle, trae su espectacular “The Miracles Holiday and Hits Tour” al Town Toyota Center el jueves 5 de diciembre! El ganador del premio Grammy y 16 veces nominado, Kenny G, ha vendido más de 75 millones de discos y ahora Wenatchee Valley está invitado a pasar una noche celebrando su amada música de la temporada navideña. ¡Será una noche llena de espíritu festivo y clásicos contemporáneos que no querrás perderte!

Kenny G lanzó su álbum debut en 1982 y poco después comenzó a vender álbumes por millones. Su segundo y tercer álbum de estudio, G Force and Gravity, alcanzaron el estatus de platino en los Estados Unidos y su cuarto álbum de estudio, Duotones, vendió más de cinco millones de copias solo en los EE. UU., Lo que lo lanzó a la fama internacional. El álbum presentó la canción “Songbird”, con el número 4 en el Billboard Hot 100. Los álbumes posteriores, incluidos Breathless y Miracles, lo ayudaron a convertirlo en uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos.

Kenny G ha grabado con otros talentos legendarios como Aretha Franklin, Whitney Houston, Natalie Cole, Barbra Streisand y Frank Sinatra. Sus 53 años de experiencia con el saxofón y su sonido de jazz suave como la seda seguramente brindarán un placer a los oídos de Wenatchee mientras nos acercamos a la temporada de vacaciones de 2019.