Ley de carga pública

Por Horacio Ahumada. El Mundo US.

A partir del 15 de Octubre del presente año, entrará en vigor la nueva Ley llamada “Carga Publica” creada por el gobierno de Trump para buscar más trabas para dar la legalización a aquellos inmigrantes que buscaran la residencia permanente en este país, en otras palabras Trump no quiere gente pobre o gente que en algún momento necesito y solicitó apoyo del gobierno tanto en comida como en servicios tales como apoyos para rentas, agua, luz, servicios médicos de instituciones gubernamentales, en fin , seguro estoy que los oficiales de inmigración tengan instrucciones de buscar hasta por debajo de las piedras cualquier cosa que les permita negar los casos, además de que hacen los procesos con mucha lentitud, esta vez lo harán más de adrede porque el tiempo actual de cambio de estatus a residente permanente se tarda en promedio un año con la aplicación de esta nueva ley seguro estoy que se tardara más del doble dizque por la investigación con los diferentes organismos de apoyo del gobierno federal, estatal y de las ciudades, esto va a resultar una verdadera pesadilla porque los agentes migratorios tienen todo el derecho de decidir si usted aprueba o es rechazado, lo mejor es buscar un buen apoyo legal bien reconocido en su profesionalismo y seriedad, la recomendación es buscar un buen abogado con muchos años de experiencia, pero en casos de leyes de inmigración, porque con estos grandes cambios vendrán grandes fraudeadores que buscaran su dinero y se aprovecharan del miedo que esta nueva ley ya está causando, ese es mi mejor consejo. De hecho en esta semana un oficial de inmigración en el consulado de Ciudad Juárez Chihuahua le negó el perdón a una madre de familia que fue solicitada por su esposo quien es ciudadano estadounidense, donde el oficial le argumento y por escrito que le negaba la residencia porque había solicitado apoyo del gobierno estadounidense y la pareja asegura que jamás lo han hecho, además del terrible error del agente de aplicar una ley que todavía no entra en vigor hasta el 15 de Octubre del 2019. Esto nos indica las ganas que se traen de negar a la mayoría que solicitan su residencia. Les recuerdo que la presente administración federal está cerrando y estrechando cada vez más el sitio de negación a gente que no tenga estudios, gente que no tiene dinero, gente que no habla fluidamente el inglés, negar, negar y negar esa es la meta, pero como vuelvo a repetir, debemos de ganarles a los oficiales sin educación legales y sobretodo que no las conocen, se deben de vencer por verdaderos abogados de inmigración y no por charlatanes que nos pueden echar a perder nuestra vida y separarnos de nuestros seres queridos. Aprovecho comunicarles que a partir del 1 de Octubre del 2020, se acabarían los viajes por avión para todas aquellas personas indocumentadas en este país, no lo olviden y tomen nota de esto, sobre todo ustedes que tienen la gran oportunidad de estar bien informados. GRACIAS.