Míchel reconoce que los Pumas son inestables, aunque han sido regulares

México, 27 ago (EFE).- El español Míchel, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, reconoció este martes que su equipo es inestable, pero ha mantenido una regularidad en los resultados que lo tienen en la zona de liguilla del torneo Apertura.

“Cuando nos desordenamos somos demasiado inestables. A veces perdemos partidos sin jugar mal; el desorden nos hace daño, pero somos un equipo con estabilidad por eso estamos en la liguilla”, señaló el estratega en una rueda de prensa.

Aunque insistió en que los universitarios tienen aspectos por mejorar en el Apertura, pocos rivales han sido tan regulares como Pumas, séptimo de la tabla de posiciones y que desde el arranque del campeonato está entre los ocho mejores.

“Tenemos nueve puntos y nos han hecho pocos goles; es verdad que no hemos tenido muchos aciertos de cara a la portería rival, pero no es una situación mala. Hago una pregunta sin respuesta: ¿a cuántos equipos de la liga les gustaría estar en la posición de nosotros? Yo creo que varios”, enfatizó.

Los Pumas de Michel suman tres triunfos y tres derrotas, muestran la mejor defensa del torneo con cuatro goles recibidos, sin embargo han carecido de contundencia y sólo han convertido seis veces.

El jueves el equipo visitará a los Rayados de Monterrey, novenos de la tabla, a los que Michel llenó de elogios para luego dejar claro que buscará derrotarlo.

“Monterrey es un equipo bueno, acostumbrado a estar arriba; este tipo de partidos lo solemos jugar bien y vamos a ser un rival incómodo para Rayados. Estamos hablando de un equipo bueno con soluciones y alternativas y nuestra obligación es intentar ganar desde la humildad y la competitividad”, agregó.

Míchel elogió la calidad del volante Rodolfo Pizarro, una de las figuras claves del ataque del Monterrey, lo calificó de jugador diferente y dejó claro que estarán atentos a neutralizarlo el jueves.

“Pizarro es de lo mejor de esta liga; aunque no estuviese en el mejor momento hay que estar vigilante porque es capaz de filtrar un pase o trazar una acción, además de que tiene llegada al área”, apuntó.

Al referirse al delantero paraguayo Carlos González, titular en su equipo con un solo gol en el Apertura, Míchel mostró despreocupación por sus números y dejó claro que confía en él.

“Carlos ha marcado pocos goles pero ha tenido mucha producción de cara a la portería, el pasado torneo pasó mucho tiempo lesionado y eso influye. Sigue siendo un delantero importante, para nosotros no hay dudas sobre él”, concluyó.