Acusan de robo de tecnología a ingeniero que trabajó para Google y Uber

Los Ángeles, 27 ago (EFEUSA).- El ingeniero Anthony Scott Levandowski ha sido acusado por un “gran jurado federal” en California de robar a Google secretos sobre el desarrollo de automóviles autónomos para venderlos a compañías trabajaban en esa tecnología, anunciaron este martes autoridades federales.

Levandowski, de 39 años, trabajó durante siete años para Waymo, el departamento del gigante de internet que desarrolla tecnología para automóviles sin conductor.

Meses antes de su renuncia, en enero de 2016, extrajo numerosos archivos secretos sobre ingeniería, fabricación y negocios de la nueva tecnología, asegura la acusación.

El Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) advirtió en un comunicado que cuando el ingeniero tomó la información del programa Light Detecting and Ranging (LiDAR), ya estaba involucrado con dos compañías que competían con Google para desarrollar esta tecnología.

En 2016, Levandowski abandonó Waymo para fundar Otto, una empresa emergente concentrada en el desarrollo de camiones autónomos.

Pocos meses después de la creación de Otto, Uber compró la compañía por 680 millones de dólares y colocó a Levandoswki como vicepresidente de Tecnología, a cargo de su programa de desarrollo de vehículos autónomos.

En febrero de 2017, Alphabet, la compañía matriz de Google y Waymo, presentó una demanda contra Uber por el robo de información confidencial referente a la tecnología de sus coches de conducción automática.

Según Alphabet, Levandowski robó unos 14.000 documentos confidenciales de Waymo, lo que permitió a Uber avanzar su programa de desarrollo para los mencionados vehículos.

Tres meses después de la demanda, Uber despidió a Levandowski con el argumento de que no había colaborado con las investigaciones internas de la compañía, ni con la justicia.

En febrero de 2018, Uber acordó pagarle a Waymo 245 millones para resolver la acción legal.

Las acusaciones que impuso el “gran jurado federal” se derivaron de la acción legal, después de que el juez que supervisó el acuerdo entre Uber y Waymo recomendara una investigación.

El fiscal federal David L. Anderson, que lleva el caso, dijo en un comunicado que “todos tenemos derecho a cambiar de trabajo”, pero “ninguno tiene derecho a llenarse los bolsillos al salir por la puerta”.

“El robo no es innovación “, agregó el procurador.

Levandowski enfrenta 33 cargos por robo e intento de robo de secretos comerciales, entre otras imputaciones. Comparece este martes ante el juez federal Nathanael M. Cousins, en el norte de California.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una sentencia máxima de 10 años, una multa de 250.000 dólares y ser obligado a entregar restituciones económicas.