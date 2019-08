¿Regreso con mi ex o no?

Por Maria Marin.

¿Le darías una oportunidad a quien te dejó y ahora quiere volver? Cuando alguien te quiere de verdad, aunque haya muchos problemas en la relación, buscará mil soluciones antes de acabar contigo. Quien ama no se rinde fácilmente y lucha hasta que no hay más remedio. Si alguien te dejó y te rompió el corazón en mil pedazos sin una buena justificación, realmente no te amaba.

Solo hay cinco razones justificables (e insuperables) por las cuales alguien merece que lo abandonen, aun cuando todavía exista el amor. Un amante se puede alejar de ti con muchísima razón si tú:

1. Eras adúltero o adúltera y pusiste los cuernos sin consideración

2. Eras un adicto a las drogas, alcohol o cualquier tipo de vicio

3. Le maltratabas verbal o físicamente (¡qué horror!)

4. Tu pereza y pésimo manejo del dinero destrozó la economía del hogar

5. Padecías de celos excesivos y no infundados que convirtieron su existencia en un infierno

Cuando estas condiciones existen, ¡aunque te quisieran de verdad seria un martirio poder vivir contigo! Por eso, ¡bien merecido tenías que te dejaran! Pero ¡cuidadito con quien quiera volver contigo, después de haberte soltado como papa caliente, sin ninguna razón justificada poniendo como excusas de su alejamiento razones como: “Ay, mi amor, perdóname, es que yo estaba confundido…”, “Cuando me fui sin avisarte es que necesitaba mi espacio, pero ahora me doy cuenta de que mi espacio eres tú”.

Esas son algunas de las “excusas baratas” que algunos ex quieren hacer que creamos para volver a disfrutar de lo bueno que tenían con nosotros, después de haber “metido la pata” hasta la rodilla. Aquí no importa cuánto te rueguen y lloren (escucha bien: ¡son lágrimas de cocodrilo!): da la vuelta y déjalo ir, porque en realidad, si de verdad te quería —y tú no le diste ninguna de las cinco razones que te enumeré antes— no había justificación para alejarse. Y si vuelves, estás expuesto a que lo haga otra vez. Te aseguro que todavía tienes muchas cosas bellas por vivir como para perder el tiempo con alguien que no te supo valorar.

