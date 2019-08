Una noche solo “¡Atrévete a creer!” una ilusión espectacular

Wenatchee (Toyota Center) – Jay Owenhouse, un legendario artista de escape y uno de los ilusionistas más aclamados de la historia, regresa por demanda popular de una actuación especial en Wenatchee WA. – Una noche solo en “¡Atrévete a creer!”, una ilusión espectacular.

El espectáculo ha sido votado por el público y los críticos por igual “Uno de los 10 mejores shows en vivo en Estados Unidos”. Jay ha sorprendido a millones en la televisión en “Master’s of Illusions” y “Magic on the Edge”. The Salt Lake Tribune lo llama “¡Simplemente increíble!” Y The Tokyo Times llama a la producción elaborada “¡Verdaderamente mágico, una visita obligada!”.

Jay te da la bienvenida a su misterioso mundo de maravillas e imposibles. Experimentarás una noche de grandes ilusiones con la magia más asombrosa del mundo, tigres de Bengala de cerca, escapes peligrosos e historias inspiradoras. Ver a Owenhouse en vivo es una noche que te dejará sin aliento con un sentimiento de asombro infantil de que “¡todo es posible!”.

“THE MAGIC OF JAY OWENHOUSE” está actualmente de gira por los Estados Unidos, y estará en Wenatchee el sábado 5 de octubre a las 7:30 p.m. Entradas disponibles en www.TownToyotaCenter.com.