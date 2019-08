Temor a la recesión

Por Horacio Ahumada. El Mundo US.

En estos últimos días hemos tenido caídas fuertes de la bolsa de valores en Wall Street, pero la última fue muy fuerte porque se vino abajo ochocientos puntos lo cual hizo que se encendiera la alarma del temor financiero económico de una posible recesión, ya que este fenómeno se aparece en una forma cíclica de cada diez años, el ultimo castigo económico fue en el 2008 y ya estamos en el 2019, y ya nos estamos pasando. Según los especialistas al parecer se está tardando un poquito, pero hay quienes nos dicen que este fenómeno se hará realidad en los finales del 2020 ya que la economía está muy fuerte, el poder de consumo está bien, el desempleo en la tasa más baja en los últimos veinte años y gracias a esto es el retraso, lo que va a empujar que posiblemente este fenómeno negativo para todos nos caiga encima, será las malas relaciones comerciales internacionales que está llevando a cabo Donald Trump, sobre todo en contra de China, la Unión Europea y la guerra armamentista con Rusia, sin decir lo que sucedió con México su más importante socio comercial el dual se vio amenazado con aranceles a las exportaciones mexicanas con un 5% al inicio y un término del 25% en Octubre, ya paso el problema pero sigue vivo en los nervios de industriales y empresarios mexicanos, con China también la amenazó con un mínimo de 10% de aumentos en los impuestos de importaciones chinas. En el caso de que China, la Unión Europea y México se revelen al enfadarse de las amenazas de Trump, deberás que nos caería encima tremenda recesión que dañaría a las filias pobres y de los que viven cheque a cheque, mes con mes, a los ricos nunca les pasa nada que se vayan a morir de hambre o falta de techo donde vivir, ellos pierden mucho si, pero al fin y al cabo tienen tanto que aguantarían el paso de la tormenta recesionaria. Si Trump provoca la recesión para el 2020 no sé qué pasaría con los que estamos pagando el crédito hipotecario de nuestro hogar al no contar con un empleo donde la empresa por motivos de falta de ventas creo que dejarían en la calle a sus empleados quienes a su vez no encontraran tan fácilmente otra oportunidad de empleo, al no pagar o tener poder de gastar, los bancos se verían descapitalizado y seguramente irían a la quiebra y si tratamos de vender nuestra casa en una venta corta no sería tan fácil que nos la comprara, aquí el rico se hace más rico y el pobre se muere de hambre. Lo que deberíamos de hacer es ahorrar, ahorrar y ahorrar, pero ni siquiera esto conviene porque dejaríamos de inyectarle dinero a las empresas, empezaría el desempleo comenzado por restaurantes, cines, parques, deportes, publicidad, autos nuevos, gasolina, en fin ni siquiera ahorrar nos conviene porque esto le daría un empujón más a la economía de hundirse n el abismo de la recesión. YA VEREMOS.