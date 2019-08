Microsoft también escuchó grabaciones de usuarios con Xbox On

Tweet on Twitter

San Francisco, 21 ago (EFEUSA).- La multinacional estadounidense Microsoft, fabricante de las videoconsolas Xbox, también habría escuchado algunas de las grabaciones registradas por dispositivos Xbox One como ya admitió hacer con Cortana y Skype, según publicaron hoy medios especializados.

Los portales Vice y Motherboard publicaron que la empresa que dirige Satya Nadella contrató a personas para que escuchasen grabaciones de las ordenes de voz que los usuarios habían dado a la videoconsola, pero también de otros casos en los que Xbox había grabado conversaciones por error.

Al ser cuestionada por Efe sobre este asunto, la empresa con sede en Redmond (en el estado de Washington) evitó pronunciarse al respecto.

La semana pasada, sin embargo, Microsoft sí admitió que “escucha” grabaciones de algunas de las conversaciones que los usuarios mantienen con su asistente personal Cortana o con el servicio de traducción de Skype, de su propiedad, con el objetivo de mejorar el servicio.

En el caso de Skype no se trata de llamadas o videoconferencias entre usuarios, sino de grabaciones de la voz de los internautas cuando estos interactúan con el servicio de traducción de la plataforma, mientras que en el de Cortana se limitan a interacciones entre el usuario y el asistente de voz.

La lógica que opera detrás de esta práctica es que, pese a los avances en inteligencia artificial (la tecnología en la que se basan ambos servicios), todavía es necesaria de vez en cuando la intervención humana para hallar posibles fallos y contribuir a la mejora de la calidad.

La inteligencia artificial se basa en sistemas de aprendizaje automatizado, por los que la máquina “aprende” a procesar información y a “pensar” como un humano, pero para ello necesita ejemplos que le sirvan de muestra a partir de los cuales pueda desarrollar patrones que le permitan crear un modelo lógico.

De hecho, si un error cometido por un sistema de inteligencia artificial no es detectado durante un tiempo largo, el aprendizaje automatizado podría hacer que la máquina asumiese ese error como algo correcto y en lo que basar futuras decisiones, lo que empeoraría todavía más su funcionamiento.

Además de Microsoft, otros gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Apple y Facebook también han confirmado que humanos escuchan algunas de las grabaciones de sus asistentes personales.