Denuncian redadas a migrantes y maltrato en albergue en el sureste de México

Tweet on Twitter

Share on Facebook

México, 21 ago (EFE).- La situación en la frontera sur de México se complicó en las últimas horas para los migrantes con redadas de las fuerzas de seguridad y por las persistentes malas condiciones en los albergues, denunciaron este miércoles dos ONG.

En un comunicado, Pueblo Sin Fronteras alertó que el martes hubo “fuertes redadas” contra migrantes en el municipio de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, “por parte de agentes de la Marina con insignias de la Guardia Nacional acompañados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM)”.

“Numerosos miembros de la Guardia Nacional, uniformados con vestimenta militar, portando armas largas recorren junto con agentes de migración el centro de la ciudad, los parques y las calles, llevando a cabo una verdadera cacería de migrantes”, señaló la organización.

Para Pueblo Sin Fronteras -una de las ONG más activas de ayuda a los migrantes- Tapachula se ha convertido en una “ciudad cárcel” y la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad creado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encarga de reprimirlos.

Después de estas redadas en Tapachula, decenas de migrantes, la mayoría africanos, se congregaron este martes en la noche afuera de las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI del municipio.

Al grito de “Libertad, libertad” y de “Migración with the Mafia” -en referencia a los agentes migratorios- las personas protestaron pacíficamente y criticaron la supuesta corrupción del INM.

“Decenas de agentes de la Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Militar, Instituto Nacional de Migración y Protección Civil llegaron dispuestos a reprimir a los migrantes que se manifestaban pacíficamente. Muchos de los agentes traían equipo antimotines”, aseguró Pueblo Sin Fronteras.

Finalmente, las autoridades mexicanas lograron desalojar los alrededor de la estación migratoria.

En tanto, el Centro de Dignificación Humana en Tapachula, solicitó de manera “urgente” medidas precautorias y cautelares a favor de todos los migrantes de África, Asia y Haití que se encuentran al interior de la Estación Migratoria Siglo XXI.

“Este proceso se pide a favor de más de 350 familiares, amigos y migrantes que se encuentran privados de su libertad en este inmueble federal”, indicó el organismo en un boletín.

Según el director de este organismo, Luis García Villagrán, las autoridades están obligando a los extracontinentales a pedir refugio en México “cuando no quieren”.

La migración aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes centroamericanos comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos.

El 7 de junio, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo migratorio que evitó que el primer país impusiera aranceles a todos los productos provenientes del segundo.

Como parte de este acuerdo, México envió a las fronteras norte y sur a la Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Ejecutivo- y se contrató a más personal migratorio.

Este 8 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos informó que las detenciones de indocumentados en la frontera con México cayeron cerca del 45 % tras dicho acuerdo.