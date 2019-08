La Liga de Servicios Femeninos de NCW da la bienvenida a los nuevos miembros

Wenatchee (Women’s Service League of NCW) – La Liga de Servicios Femeninos de NCW (WSL) se complace en dar la bienvenida a los nuevos y potenciales miembros de su Social Summer Membership Social el próximo miércoles 21 de agosto en el LocalTel Event Center en Pybus Public Market de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Se alienta a las mujeres de todas las edades que quieran convertirse en miembros y participar en eventos exclusivos de WSL como Diaper Drive, My Girlfriend’s Closet, Prom Dress Giveaway, Touch A Truck y otras actividades de alcance comunitario. La inscripción de membresía abierta es desde ahora hasta noviembre.

WSL recientemente otorgó $ 55,500 en ingresos de My Girlfriend’s Closet 2019 a 18 organizaciones diversas que ayudan a las personas necesitadas en nuestra comunidad, incluyendo Serve Wenatchee, SAGE, Women’s Resource Center, Wenatchee Valley College Foundation Knight’s Care Fund, Grace House, Gospel House, YWCA, YMCA , Upper Valley MEND, Packing Friendship, Haven of Home, Midpoint Place Transitional Housing, TEAMS Learning Center, The Hat Lady, First United Methodist ESL Program, McKinney Vento Homeless Education Programs en Eastmont and Westside High Schools, y Brave Warrior Project.

For more info email info@wslncw.org, visit our website: www.wslncw.org, or follow us on Facebook.