“Dos Fridas” aborda el vínculo entre Kahlo y su enfermera a través del dolor

Tweet on Twitter

Share on Facebook

México, 14 ago (EFE).- La identificación de la enfermera costarricense Judith Ferreto con la pintora mexicana Frida Kahlo a través del dolor y la solidaridad femenina son exploradas en la película “Dos Fridas”, de la guionista y directora Ishtar Yasin, que se estrena este miércoles en México.

La cinta, una producción mexicana-costarricense, está inspirada en la relación entre ambas mujeres y se enfoca en los recuerdos, a menudo entrelazados con reflexiones, sueños y hasta alucinaciones de Ferreto, quien cuidó de Kahlo (1907-1954) en los últimos años de esta en Ciudad de México.

La enfermera fue arrollada posteriormente por un auto -en un accidente que le causó lesiones similares a las que sufrió Kahlo en el percance que le dejó secuelas de por vida- y fue a su vez cuidada por una sobrina suya en Costa Rica.

En la película Judith, interpretada por la actriz portuguesa María de Madeiros (Lisboa, 1965) recuerda su relación con Frida mientras es abrumada por sentimientos de culpa por no haber podido estar con ella cuando murió, así como por su propio temor a la muerte que ya ronda su lecho en la forma de una dama de negro, encarnada por la española Diana Lein (Bilbao, 1976).

Llena de simbolismo e imágenes oníricas, la cinta también toca temas como la búsqueda de sentido a la vida, la necesidad de amor, la solidaridad femenina y la soledad.

La directora costarricense Ishtar Yasin, quien también hace el papel de Frida en la cinta, refirió en conferencia de prensa en Ciudad de México que el origen de “Dos Fridas” se remonta más de 20 años hacia el pasado cuando descubrió el personaje de Judith Ferreto.

“Antes ha había descubierto a Frida Kahlo y me había apasionado por su obra pictórica y también por su vida”, indicó.

Añadió que hace ocho años vino a vivir a México “especialmente por esta película, para sentir este país desde adentro, conocer más de su cultura y poder escribir el guión”.

La cineasta consideró que Kahlo es “una de las más grandes artistas mujeres en la historia del arte” y una fuente de inspiración para ella.

“Hay toda una generación de artistas que tienen un gran valor, sobre todo para nosotras que seguimos abriéndonos un camino en el cine, no solo para que hablen personajes femeninos como objetos, sino para hablar de nuestras propias vivencias femeninas”, dijo.

En ese aspecto, expuso, “la película aborda algo muy importante entre nosotras, que es cómo nos cuidamos entre nosotras y cómo a lo largo del tiempo ha continuado esa solidaridad femenina”.

Por su parte, María de Madeiros agradeció a Yasin por la oportunidad de adentrarse “en el universo de Judith y en el de Frida Kahlo, y en la cultura de este país”.

“Fue una aventura extraordinaria, personal, artística, estética, emocional”, abundó.

Explicó que si bien la cinta cuenta porciones de las vidas de Frida y Judith, lo hace “de una forma muy interior, sin buscar contar biográficamente las cosas”.

“Y a partir de un punto de vista tan íntimo, la película habla de mucho más que de la relación entre estas dos mujeres”, acotó.

“Dos Fridas” se estrenó mundialmente en el Festival de Cine Black Nights 2018 de Tallin, Estonia, y recibió premios a la Mejor Dirección y la Mejor Fotografía en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Gibara, Cuba.